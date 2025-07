La sextorsión: o cómo chantajean a los adolescentes para que envíen material íntimo o sexual

La sextorsión es una forma de explotación sexual infantil en la que una persona amenaza o chantajea a un menor para que realice algún tipo de acción específica con el fin de no hacer públicas imágenes o vídeos con connotación sexual, que previamente le ha enviado. Cuando la víctima recibe las imágenes, incluso solo con la amenaza de que estas puedan existir, la culpa lo empaña todo. Por ello, desde Save The Children advierten del uso de herramientas de IA para crear este tipo de contenido y la exposición involuntaria a contenidos sexuales mediante el informe "Redes que atrapan. La explotación sexual de la infancia y la adolescencia en entornos digitales".

El documento estudia cómo Internet, las redes sociales y las tecnologías no sólo facilitan la captación y la exposición a los riesgos relacionados con la explotación sexual, sino que también pueden ser el medio en el que se cometen estas violencias contra niños y niñas, y permiten su perpetuación. Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron en la Comunitat Valenciana 109 denuncias por delitos cibernéticos de carácter sexual contra niños, niñas y adolescentes.

La punta del iceberg

"Estas son solo la punta del iceberg, ya que la mayoría de los casos no llegan a conocerse: muchas veces no hay denuncia, lo que se suma a las dificultades en la detección, que aumenta cuando estos hechos tienen lugar en el entorno online", señala Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana. De hecho, este informe, que cuenta con una encuesta que se ha realizado a más de 1.000 jóvenes de entre 18 y 21 años de toda España en la que se les ha preguntado por sus percepciones y conductas online durante la adolescencia, muestra cómo la práctica totalidad de los chicos y chicas encuestadas (el 97%) afirmó haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales cuando eran menores de edad.

Uso de la Inteligencia Artificial

La organización advierte de que los materiales que les llegan a los menores pueden estar creados mediante herramientas digitales a partir de imágenes reales de niñas y niños: son los llamados deepfakes o ultrafalsificaciones. Aunque constituyen por sí solos una forma de violencia, debido al daño que suponen para la dignidad, el bienestar y la seguridad de la infancia afectada, cerca del 70% de los y las jóvenes no señala como un riesgo percibido durante su infancia la manipulación de fotos o vídeos mediante IA. Además, la organización señala que 1 de cada 5 jóvenes afirma que alguien ha compartido con otras personas imágenes creadas con IA para mostrarle desnudo, siendo menor de edad, y sin consentimiento.

Estaba siendo amenazada

Lucía López, educadora de Save the Children en Alicante, detectó un caso de este tipo en los programas que la organización desarrolla en la ciudad: "Una adolescente de 12 años me comentó que estaba siendo amenazada por una persona que le decía que, si no reenviaba a todos sus contactos un vídeo con contenido sexual que le había llegado a su teléfono, publicaría unas fotos de la niña desnuda, creadas con Inteligencia Artificial. La niña aseguraba que nunca había reenviado fotos suyas con ese tipo de contenido, pero sentía que ella había propiciado esa situación y que era culpa suya".

Material autogenerado

Estos contenidos pueden ser producidos por los propios niños, niñas y adolescentes, que puede ser voluntario o se puede dar por coacción o manipulación, mostrándose en posiciones sexualizadas, o en conductas más explícitas en lo que se conoce como sexting, o intercambio de material sexualmente explícito a través de las tecnologías. Un 27% de los chicos y chicas encuestadas enviaron mensajes, fotos o vídeos íntimos o sexuales suyos voluntariamente durante la infancia o adolescencia. “Incluso cuando se realizan de forma voluntaria, una vez compartido el contenido escapa al control de quien lo genera, abriendo la puerta a múltiples formas de victimización, por lo que se genera igualmente riesgos”, advierte Hernández.

Así, más del 65% no perciben como un riesgo el envío o reenvío de imágenes sin el consentimiento de la persona menor de edad representada en ellas. Cuando se les pregunta por los motivos por los que compartieron imágenes o vídeos íntimos o sexuales de sí mismos: casi la mitad no sabían que podía ser peligroso (48%), el 46% cree que es algo normal o que no tiene consecuencias negativas, el 42% buscaba atención, afecto o validación, mientras que 4 de cada 10 esperaba ganar algo a cambio.

El perfil del agresor

En cuanto a los perfiles de agresores, Save the Children señala que, aunque no existe un perfil único, sí se pueden encontrar patrones comunes: la mayoría son hombres (el 93,4% de los detenidos e investigados por delitos de grooming en 2023 en España, según datos del Ministerio del Interior); la franja de edad más común fue de 18 a 25 años (con una media de 28 años); pueden actuar solo en el entorno digital (análisis oficiales indican que solo el 34% busca encuentros presenciales); no ocultan su identidad, lo que puede generar una falsa sensación de confianza; y no siempre son personas desconocidas (el 35% de los casos pertenece al entorno cercano del niño, niña o adolescente).