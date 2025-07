Una surfista de élite denuncia el servicio de taxi adaptado: "Ni 24 horas antes te aseguran el viaje"

Es deportista de élite y suma éxitos, aunque vive con discreción sus logros deportivos. Y lo mismo le pasa con las barreras que encuentra en su vida diaria. Las sortea como puede y sigue adelante. No se queja, pero el regreso a Valencia tras quedar segunda en el campeonato de España de parasurfing Gran Canaria Surf No Limits fue la gota que colmó el vaso. Porque si no llega a ser por un amigo que la llevó en un vehículo (alquilado) hasta el aeropuerto hubiera perdido el vuelo.

"Siempre se da por hecho que una persona con discapacidad va a viajar acompañada. Pero no siempre es así. Yo, por ejemplo, a veces viajo sola y me considero independiente dentro de mis posibilidades de movilidad. Es cierto que en algunos aspectos de mi vida diaria necesito apoyo de una tercera persona —como conducir, si no hay transporte accesible o medios adecuados para desplazarme—, pero eso no significa que debe conformarme y quedarme en casa. Aun así, en este caso concreto, si no llega a ser por un amigo que me ayudó, habría perdido el vuelo y mis gastos se habrían disparado.", explica. Y es que a pesar de llamar el día de antes para pedir el servicio de taxi adaptado fue imposible conseguirlo.

Anna Ortiz quedó segunda en el campeonato de España de parasurfing Gran Canaria Surf No Limits. / Levante-EMV

"Situaciones como esta, que pueden bloquear tu vida, no deberían depender de tener a alguien disponible, sino de una sociedad, administraciones y normativas acordes a la realidad, que trabajen en pro de la accesibilidad y el compromiso con todas las personas", señala Anna Ortiz.

"No es un caso aislado, es una realidad"

Este no se trata de un caso aislado, sino de una realidad que se replica en la Comunitat Valenciana. Desde la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV) recuerda que en la actualidad persisten problemáticas como la escasez de taxis, la falta de servicio en determinadas franjas horarias, las dificultades a la hora de tramitar una reserva o las restricciones en los trayectos interurbanos.

Además, desde la entidad recuerdan que, a través de la iniciativa "Rompiendo Barreras, Abriendo Camino", se presentó una serie de propuestas ante el sector del taxi y la administración pública con el fin de mejorar el servicio. Sin embargo, acciones como la creación de un Bono Taxi para las personas con movilidad reducida, la cobertura del rango diario de 24 horas, o la reserva anticipada con 24 horas y la garantía de reserva en el momento, siguen sin haber obtenido respuesta.

Vulneración de derechos

Para Albert Marín, presidente de Cocemfe CV, la cuestión del servicio de taxi adaptado es un asunto "inaplazable", dado que implica "una vulneración directa de un derecho recogido en el artículo 3 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, como es la autonomía individual".

Cocemfe CV reitera su disposición a colaborar con las administraciones y con el sector del taxi para "construir soluciones reales y urgentes, que garanticen el derecho a la movilidad de todas las personas".