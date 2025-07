Viuda y madre de una niña de 10 años: "Un fondo buitre me expulsa de mi piso de VPO"

Carmen es viuda y tiene una hija de 10 años con discapacidad. Jessica tiene la enfermedad de Parkinson y dos hijos. Ellas ponen el rostro a la situación de "emergencia" que denuncian Junts per l'Habitatge, una entidad formada por más de 30 asociaciones que exige cambios en la política de vivienda del gobierno de Carlos Mazón ante una ciudadanía que no puede acceder al mercado de la vivienda cuando su contrato de alquiler se acaba y no se renueva (el caso de Jessica) o un fondo buitre ha comprado la vivienda y decide lo mismo, a pesar de que la vivienda está catalogada como Vivienda de Protección Oficial (el caso de Carmen).

Y una vez expulsadas de sus casas, ¿cómo acceder a un piso en una ciudad donde no hay alquileres por menos de 800 euros al mes? Por ello, las dos están apuntadas como solicitantes de vivienda social en la Evha (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo). Pero la realidad es que no hay pisos sociales. "Y la política de vivienda de este Consell se centra en construir y eso a corto plazo no es solución", apunta Jose Luis González y Enric, como portavoces de Junts per l'Habitatge.

"Mi hija lloraba"

"Mi vivienda es ahora de un fondo buitre pero la Generalitat podría haber intrevenido para quedársela porque era VPO. Mi hija tiene 10 años y discapacidad. Yo soy viuda. El domingo por la noche vinieron a casa a decirme que nos teníamos que ir. Mi hija lloraba y yo no sé que hace porque no tenemos a donde ir", explica Carmen, desolada.

Jessica vive en el barrio de Algirós, tras 14 años pagando religiosamete el alquiler ya no hay más renovación posible y la mujer, enferma de Párkinson, se ve en la calle con sus dos hijos menores. "No encuentro vivienda que pueda pagar con mi sueldo. Si una persona como yo, con discapacidad y dos niños, se le acaba el contrato y no se le renueva y ninguna institución tiene una vivienda para mí ¿cuánta gente habrá en una situación similar y sin tanta necesidad? Si nos quitan la vivienda ¿qué nos queda? ¿No hay vivienda para la gente? ¿Quién se las queda?" explica la mujer.

Programa de alquiler solidario

Desde la entidad instan a la puesta en marcha de un programa de alquiler solidario y de una campaña que se enfrente al relato "de la ocupación que muestra a una ciudanaía salvaje, cuando aquí ocurre todo lo contrario. La gente necesita viviendas. Sin techo no hay nada. Si se vulnera el derecho a la vivienda van por delante otros tantos derechos", explica González Meseguer.

A su lado, Enric (que actúa también como portavoz de la entidad), explica y relata la situación de los últimos vecinos desahuciados en el barrio de Benimaclet. "Están en la calle y es muy injusto que esto pase. La ciudad está entregada al turismo y a los fondos buitre, a la especulación. Consta y son datos oficiales que en 2024 en todo el terriotrio 3.610 desahucios y durante el primer trimestre ya llevamos 794. Juntes per l'Habitatge no estamos dispuestos a que esta situación siga pasando con un silencio cómplice".