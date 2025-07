Belén Cuevas, de la zona cero a triunfar en la PAU: "Estoy feliz porque ha sido un año muy difícil"

Se llama Belén Cuevas Monasterio, es de Paiporta, estudia en el IES Andreu Alfaro y atiende a Levante-EMV desde Mallorca donde está con sus amigos de viaje de fin de curso. Se ríe. "Estoy feliz, ha sido un año muy duro", reconoce. Hace un rato su madre le ha dado la noticia de que ha sacado la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de los alumnos afectados por la dana. Un 9,160 sobre 10. La mejor calificación de los 469 jóvenes que se presentaron a la prueba. "Me ha pillado por sorpresa, me he quedado de piedra. Estaba aquí con mis amigos y no me lo esperaba para nada. Ayer supe la nota media que había sacado en Bachiller y respiré tranquila porque superaba la nota de corte que necesitaba. Y ahora esto.. Sí, estoy muy contenta", explica la joven. Y de nuevo, sonríe.

Y es que Belén, como tantos otros jóvenes, ha vivido un año decisivo en su vida, pero marcado por la tragedia que paralizó y cambió sus vidas para siempre. El curso comenzaba para esta joven con el examen de la PAU marcado en el horizonte. Esa era la meta. Sin embargo, llegó la dana y lo cambió todo. Arrasó el instituto, los garajes, las calles, los coches. Les dejó sin agua y sin luz. Con barro por todas partes. La necesidad ya no fue estudiar. La prioridad se convirtió en limpiar y ayudar a la familia. El IES Andreu Alfaro se convirtió en un centro logístico y los alumnos matriculados allí, Belén incluida, aparcaron su vida y se dedicaron a mejorar la del resto. "Lo recuerdo como algo muy duro y muy triste. Todos conocemos a alguien que ha fallecido en la tragedia y ha sido un año muy difícil", explica la joven.

Camino marcado

Belén asegura que la insistencia de la familia y del profesorado en que el alumnado no dejara su vida aparcada ha sido clave. "Nos decían que la PAU estaba ahí y que no podíamos parar. Había que cuidar la salud metal y seguir estudiando", recuerda. Y ahora, lo celebra. La joven tiene claro que estudiará Ingeniería Biomédica. De momento disfruta del momento y de un viaje de fin de curso que se ha ganado a pulso.