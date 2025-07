Ferran Cano: «Los valencianos llevamos la pasión, el fuego y la música en la sangre»

Las fiestas populares tienen un inmenso valor cultural e histórico y forman parte de la identidad de la Comunitat Valenciana. Con el objetivo de dar a conocer las distintas realidades de los municipios y comarcas valencianas, en torno a sus festividades, Levante-EMV impulsa una nueva edición de ‘Valencia és festa’, una exposición que tendrá lugar del 14 al 20 de julio en la plaça de l’Aigua de la Marina de València, y que cuenta con el apoyo de À Punt, la televisión pública valenciana que, desde programas como ‘Fas Festa’, ratifica su compromiso con la proximidad y la promoción de la tradición y la cultura valencianas.

¿Qué ha aprendido en ‘Fas Festa’ de À Punt?

Sobre todo a divertirme y disfrutar verdaderamente de lo que hago. En cientos de horas en directo se aprende a vivir la vida, así en directo y sin filtros. Desacralizando este medio que me apasiona, la televisión, y aprendiendo que la manera de llegar al espectador es naturalizando el espacio que hay entre la cámara y la pantalla que hay en casa. A mí la vida me gusta vivirla en directo, el diferido no me pone.

¿Cuál es el secreto de su éxito?

Naturalidad y proximidad, convertirse en uno más de la familia que entra en casa y habla de tú a tú a quien está al otro lado. Si tengo hambre, como; si me emociono, me cae la lágrima; si me divierto, me río; si sudo, expreso el calor que tengo; y si me pica un mosquito, pues lo digo, porque al que está en casa le pasa lo mismo. Se trata de hablar el mismo idioma que el espectador, sin dejar de lado el rigor de lo que estás contando. También destacaría el hecho de hacer un show de cada evento en directo conjugando la retransmisión con el programa de entretenimiento.

Todo el equipo de ‘Fas festa’ consigue llevar las distintas celebraciones hasta las casas de todos los valencianos y valencianas. ¿Cómo lo consiguen?

Al final yo soy sólo la cara que defiende el trabajo de un equipazo brutal que se deja la piel en cada programa. Desde los reporteros, Berta, Carles y Claudia, marca de la casa, que son muy queridos por la audiencia, hasta el equipo de dirección, realización y producción… Todos están en contacto con cada pueblo protagonista y se prepara a conciencia cada programa conociendo a fondo las peculiaridades de cada localidad, contando y compartiendo con ellos su celebración. Estoy muy orgulloso de mi equipo.

¿Cómo está siendo la experiencia de vivir desde dentro las fiestas de todo el territorio valenciano?

Pues al final es un máster de vida y conocimiento de la Comunitat Valenciana, porque prácticamente conozco el carácter de cada punto de nuestra geografía y eso es muy enriquecedor. Al final, llegas a la conclusión de que somos una Comunitat muy larga y diversa, pero con muchas más cosas en común de las que pensamos. Somos todos primos hermanos porque hay muchas más cosas que nos unen de las que pensamos.

¿Qué conexión en directo o programa recuerda con mayor cariño?

¡Uf, han sido tantos! Os quiero a todos, ja, ja. Pero, a ver, al final los últimos programas de Fallas han sido muy emocionantes porque venimos de donde venimos y nos merecíamos un poco de alegría, sin olvidarnos de quien lo ha pasado y lo está pasando mal. Fueron unos programas con récords de audiencia para la cadena y que superaban a todas las cadenas nacionales cada mediodía. Además, el hecho de recibir tanto amor y cariño por parte de los espectadores en la calle es algo que emociona y que te reafirma el pensar que lo que haces tiene sentido en la vida. Cada persona que me dice ‘gracias por alegrarnos, entretenernos o hacernos compañía’ me llena y me hace feliz.

¿Cómo han evolucionado los festejos en la Comunitat Valenciana en los últimos años?

Las fiestas tienen mucho de raíz y tradición, pero evolucionan conforme lo hace la sociedad; a veces no al mismo ritmo, pero evolucionan. Hablo de la consecución de la igualdad entre hombre y mujer como ha pasado en algunas fiestas que se resistían y de la convivencia del pasado, presente y diversidad. También es cierto que muchas fiestas son cada vez más numerosas en cuanto participación y asistencia y eso conlleva una responsabilidad en la que mucha gente trabaja para que sea posible.

¿Qué papel juega À Punt en la promoción de la cultura y las tradiciones del territorio valenciano?

La razón de ser de las televisiones autonómicas es la proximidad, mostrar el mundo que nos rodea allá donde no llega una televisión nacional. Somos cinco millones de habitantes en la Comunitat Valenciana con formas de celebrar la vida ricas y diversas y À Punt es una ventana donde verse uno mismo y conocer al vecino de al lado, el del norte o sur. Si no lo contamos nosotros, quién lo haría.

Este lunes, 14 de julio, estrenas el programa ‘Terra de Festes’, fruto de la colaboración entre la FVMP i À Punt. ¿Es nuestra comunidad una «terra de festes»?

Sin duda, la Comunitat Valenciana es la tierra de España con más fiestas por metro cuadrado. Será porque celebramos la vida… Pero las fiestas también son testimonio de la riqueza cultural de cada localidad. El nuevo programa de los lunes por la noche en À Punt tiene como objetivo poner en valor las tradiciones más arraigadas en nuestros pueblos, esas que nos definen como pueblo.