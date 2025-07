De Galicia a València para estudiar la profundidad del lago de l'Albufera

La profundidad del lago de l'Albufera ha cambiado, pero de momento no se sabe cuánto. La última batimetría se realizó en 2004 y concluyó que había 1,30 metros de media. Por ello, la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, junto con el Ayuntamiento de València y en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV) han puesto en marcha un nuevo estudio para saber cuál es la hondura del lago después de 20 años y, sobre todo, tras los efectos de la dana del pasado 29 de octubre. Este se realizará a través de la empresa gallega GIM Geomatics, especializada en cartografía marina y acuática. La zódiac y equipos técnicos para la medición han llegado ya al paque natural y empezarán con el análisis a partir de este viernes 11 de julio.

Un nuevo mapa de la profundidad del lago

El objetivo principal del estudio es saber cuál es la profundidad de l'Albufera. Gracias al estudio de 2004 ya se sabía que había considerables sedimentos en el lecho del lago. "Por ello, queremos hacer un nuevo mapa para identificar los niveles de sedimentación que han llegado sumados a los que ya había y conocer la situación actual", señala Luís Blanch, profesor del Departamento de Ingeniería de Cartografía de la Universitat Politècnica de València.

La medición de la profundidad permitirá saber en qué zonas dragar / Miguel Angel Montesinos

Primero la batimetría, después analizar los sedimentos

El estudio se divide en dos fases principales. La primera será una batimetría que se realizará con una ecosonda monohaz -especializada en masas de agua menos profundas-, durará de dos a tres meses y permitirá elaborar un posterior mapa del estado de colmatación de la laguna en todas las áreas.

Le seguirá una caracterización de los sedimentos que hay en el lecho, es decir, "una columna para saber de qué materiales está hecho el fondo" explica Blanch. Tras la recogida de datos se podrá determinar qué zonas requieren mayor atención para la extracción de materia: "Una vez tengamos los resultados sabremos en qué partes conviene hacer un dragado y en cuáles no". Pero adelanta que "las orillas de las zonas norte, sur y del oeste están bastante colmatadas. Hay muy poca profundidad. Y es un problema tanto para la circulación del agua como para que pasen las barcas."

Un dron para estudiar las orillas y los islotes

Una barca especial para una situación extraordinaria. En l'Albufera solo tienen permiso de navegación las embarcaciones tradicionales. Pero para esta ocasión el Ayuntamiento de València ha autorizado la entrada de una zódiac sujeta a limitaciones: no podrá sobrepasar los 4 nudos de velocidad máxima, y de 1,5 en zonas sensibles, y no podrá acercarse a menos de 100 metros de puntos de nidificación de aves. No obstante, Blanch comenta que "seguramente tengamos que utilizar un dron para acercarnos y analizar los pequeños islotes y los bordes del lago porque ahí hay muy poca profundidad; unos 20 o 30 centímetros". Pero señala que será un recurso que se utilizará según avance el análisis y de acuerdo con las necesidades que se presenten durante los meses que durará la investigación.

Medición de la profundidad de la Albufera para saber donde dragar el fango / Miguel Angel Montesinos

La empresa que realizará el estudio batimétrico viene de Galicia, aunque también trabaja en Cantabria, y ha realizado misiones por todo el mundo. "Llevo 15 años haciendo batimetrías, sónar de barrido lateral y estudios de geofísica en el fondo del mar", explica Manuel, quien capitaneará la lancha. Además, señala que ha trabajado en el Sudamérica "haciendo puertos, la ampliación del Canal de Panamá" y también en distintos lugares del mar Cantábrico.