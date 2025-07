Marta Ribes, de la zona cero a triunfar en la PAU: "No hemos estado en igualdad de condiciones"

Se llama Marta Ribes García, es de Benetússer, estudia en el IES María Carbonell i Sánchez y ella ya sospechaba que la noticia de la que hablaba Levante-EMV sobre las mejores notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de los alumnos afectados por la dana podía referirse a ella. Y es que Marta lo calcula todo y ese 9,155 sobre 10 al que hacía referencia la noticia era exactamente su nota. No se equivocaba. Es la mejor nota de la PAU de los 469 afectados por la tragedia que se examinaron en la UV. Y está pletórica.

La joven explica que un año "muy duro", con su casa "arrasada, porque era una planta baja y mi familia lo ha pasado muy mal". Recuerda su estancia en otro instituto, en Sagunt, donde su familia se trasladó a un apartamento ante la imposibilidad de vivir en su casa. Habla de regresar al instituto casi a finales de enero, de clases partidas con horarios difíciles, de comer en el patio, de clases online, de materias que no se han podido dar en el curso lectivo... "La Transición, por ejemplo, fue lo que salió en el examen de Historia en la PAU y nosotros la dimos la semana de después de que finalizaran las clases porque es que no nos había dado tiempo. Tampoco pudimos hacer exámenes de prueba de una hora y media, como los que se hacen en la PAU porque no había espacio para que ocupáramos las aulas ese tiempo. La verdad es que el examen era el mismo para toda España, pero nosotros no hemos jugado en igualdad de condiciones que el resto", explica.

Esfuerzo necesario con recompensa incluida

Marta tiene las ideas muy claras y sabe que la clave del éxito está en el esfuerzo, aunque recalca "la dificultad que implica que todo esté arrasado". "La tragedia vivida ha sido muy grave. Todos conocemos a alguien que ha muerto o sabemos de alguien que tiene un familiar fallecido. Y con todo sabíamos que había que estudiar, que concentrarse, que seguir. Porque la PAU estaba ahí y eso no se iba a parar". La joven necesitaba la nota necesaria para poder estudiar Derecho y relaciones Internacionales. Objetivo cumplido.

La medida para los alumnos damnificados por al dana fue atrasar la convocatoria del examen un mes. Eso se llevó el viaje de fin de curso de muchos, incluido el de Marta. "Bueno, me voy con unas amigas de viaje. A disfrutar la vida, que ya es mucho", recalca entre risas. Está feliz. Y no es para menos.