Joan Llinares: "Una agencia contra la corrupción ha de ser independiente, no estar adscrita al Gobierno"

"Ya era hora". Es la primera expresión que emite Joan Llinares, exdirector de la Agencia Valenciana Antifraude y uno de los mayores expertos en la lucha contra la corrupción, al ser preguntado por el anuncio del plan de regeneración de Pedro Sánchez en el Congreso. No obstante, a continuación, advierte de su "escepticismo" ante la falta de concreción en lo presentado por el presidente del Gobierno, las "muchas resistencias" que existen al respecto y la inacción hasta la fecha. Apunta, además, a algunas faltas, en su parecer, respecto a las medidas dadas.

Una de las iniciales es la necesidad de impulsar una Ley Orgánica contra la Corrupción. Para Llinares, la lucha contra la corrupción necesita de importantes "modificaciones legislativas" y lo ideal sería una ley integral específica que llevara a cabo una reforma normativa amplia que afectaría también al Código Penal. Esa ley no se encuentra entre la quincena de acciones planteadas por Sánchez. Sí otra de las que el exdirector de Antifraude apunta como clave: la creación de una agencia "independiente" similar a la que dirigió él en la Comunitat Valenciana.

"Supervisión y persecución"

Así, entre las medidas anunciadas, el Gobierno ha planteado la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública "como órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción". "Lo único que pueden hacer es crear algo parecido", dice Llinares en referencia a la Agencia Valenciana Antifraude de la que ha recordado que su modelo se incluyó en el manual de buenas prácticas de la Comisión Europea, una arquitectura que PP y Vox han prácticamente derruido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, explica en el Congreso su plan de regeneración democrática. / Eduardo Parra/Europa Press

No obstante, respecto al anuncio de esta nueva agencia, Llinares pone el foco en la necesidad que sea "independiente" y, por lo tanto, "adscrita al parlamento" con mayorías reforzadas y no al Gobierno, de lo que Sánchez no ha dicho nada. También que tenga suficientes recursos humanos en forma de funcionarios y también capacidad sancionadora o de persecución como tenía el ente valenciano con colaboración con la Fiscalía, algo eliminado por populares y voxistas.

Entre los debes de las medidas anunciadas también apunta, por ejemplo, a que en los controles de patrimonio de altos cargos anunciado por Sánchez no haya un cruce de datos con la Agencia Tributaria o el Registro Mercantil para saber si las declaraciones de bienes que se realizan son reales o que estos controles se queden en los altos cargos y no en los funcionarios o demás participantes en una mesa de contratación.

"Hasta ahora no se había hecho nada, era una necesidad de la que los gobiernos no tenían ninguna intención", lamenta Llinares quien espera que en esta ocasión "sí se lo tomen enserio". Asimismo, recuerda que las medidas que se habían llevado a cabo a nivel estatal han llegado "obligadas por Europa" como el caso de los fondos Next Generation que sí han requerido planes antifraude en todas las administraciones, "pero no el resto de fondos". "Es una de las tantas incongruencias", sentencia.

Peligro: legislar en caliente

Por su parte, desde el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, su presidente Rafa Mauri, muestra una valoración "positiva" en general con las medidas anunciadas, aunque lamenta las "circunstancia" y el "carácter reactivo" con el que se han impulsado remarcando que el gobierno de coalición "ha tenido mucho tiempo" para haberlas abordado, pero que hasta ahora no habían "priorizado" esta agenda de regeneración democrática. "A veces legislar en caliente no es la mejor manera", indica Mauri.

Carpeta con el discurso de Sánchez en la comparecencia de este miércoles en el Congreso. / Eduardo Parra/Europa Press

Recuperación de bienes robados

Así, entre los puntos señalados por Sánchez, la entidad integrada por Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet, Escola Valenciana y Perifèries destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y la protección del denunciante, remarcando la creación de una agencia anticorrupción de la que su presidente reclama que sea "independiente", y considera clave incidir en las medidas de recuperación de bienes robados porque es una vía para devolver cierta confianza de las instituciones a la ciudadanía.

Mucho más crítico se muestra el máximo representante de Acción cívica contra la corrupción, Antonio Penadés, quien considera el plan presentado por Sánchez como "una operación más de maquillaje y, por tanto, de cinismo". En este sentido, reclama que la única salida que le queda "es dimitir y convocar elecciones" y recuerda que llegó al poder "con la promesa de regenerar la política y limpiar la corrupción" tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Así, reprocha que haya "politizado las instituciones más que ningún otro partido", reformado el delito de malversación y "trata de influir en el poder judicial".