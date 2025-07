La tasa de cesáreas en la sanidad valenciana duplica la recomendación de la OMS

Compromís ha criticado el incremento "alarmante" de la tasa de cesáreas en la Comunitat Valenciana. Esta es del 25,69 %, es decir que uno de cada cuatro partos se realiza por cesárea, y duplica la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se sitúa entre el 5 y el 15 %. En el año 2023, hubo un total de 27.388 partos en la sanidad pública valenciana y, de ellos, 6.960 fueron cesáreas, según los datos de la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad. Aunque poco a poco, el aumento del peso de esta práctica se ha ido incrementando en la autonomía; hace 10 años, el 24,24 % de los partos era por cesárea, 7.984 de 32.936.

La diputada Mònica Álvaro ha señalado que este fenómeno es una "tendencia preocupante hacia la medicalización excesiva de los partos" que conlleva "riesgos innecesarios" tanto para las madres, como para los bebés. "La cesárea es una cirugía mayor con posibles complicaciones", expresa la nacionalista.

Departamentos con más datos

Aunque la media es del 25,69 %, hay diferencias notables entre departamentos de salud. El que más cesáreas realiza es el General de Ontinyent, con una tasa del 40,82 % y 197 nacimientos en 2023; seguido por el de Dénia y el Francesc de Borja de Gandia, con unas tasas de 31,85 y 30,72 %, respectivamente. En el lado opuesto, se encuentran el de la Plana con una tasa del 16,48 %, con 1.309 recién nacidos; el de Manises (16,74 %) y Elda (20,60 %).

La presidenta de la Sociedad Científica de Obstetricia y Ginecología de la Comunitat Valenciana, Ana Palacios, no entiende los datos de Ontinyent. "Creo que las condiciones de trabajo no son tan precarias, es un dato extraño", comenta. Para ella, la diferencia de las tasas no es comparable porque centros como La Fe o el General "reciben gestaciones comprometidas". "Al final, el tipo de población de uno y otro centro no son las mismas -, añade-. En La Fe, está la unidad de neonatología y cirugía cardiaca neonatal".

La especialista señala que lo relevante en este asunto es "el cambio de perfil de las gestantes" con una edad de las madres que va en aumento, rondando ya los 32 años. "El retraso es una consecuencia de los cambios sociales -, añade- y eso eleva también el número de embarazos con complicaciones".

Casa de Partos, paralizada

En el comunicado, Àlvaro ha lamentado también la decisión del conseller Marciano Gómez de "paralizar" proyectos como el de la Casa de Partos en el hospital de La Plana, un espacio diseñado para promover partos naturales con "una atención obstétrica más respetuosa y centrada en las necesidades de la mujer". De hecho, señala que, al inicio de la actual legislatura, prefirió "tirar a la basura" una inversión de 275.000 euros ya presupuestados y destinados a "este proyecto pionero".

Fachada de nuevo hospital de Ontinyent. / Agustí Perales Iborra

"La tasa de cesáreas refleja una falta de compromiso con la atención humanizada al parto", señala la diputada, quien exige a Gómez que rectifique, recupere y extienda proyectos como este. "Su paralización es un paso atrás que no podemos permitirnos -, exige-. Debemos alinearnos con las mejores prácticas internacionales y priorizar la salud y el bienestar de las madres y los bebés".