La consellera de Justicia ve a Mazón "fuerte" tras la dana y "muy reivindicativo"

El Consell arropa a su 'president'. No es solo que garantice su continuidad (pese al continuo runrún que le acompaña) a apenas unos días de que cumpla dos años en el cargo, sino que, aseguran, le ven "fuerte", "muy reivindicativo" y "centrado en la reconstrucción" tras la dana. Lo ha señalado este viernes la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, en Los desayunos de EFE en el Colegio de Abogados de Valencia.

"Para él la reconstrucción es lo prioritario, nos lo dice cada martes en el pleno del Consell", ha señalado la consellera. En este sentido, ha incidido que está "fuerte" para seguir trabajando en esa reconstrucción y que también le veo "muy reivindicativo, como al resto del Consell, en cuanto a necesidad de que el Gobierno autorice el FLA extraordinario y el fondo de nivelación", ha agregado.

Tras lamentar la infrafinanciación crónica que sufre la Comunitat Valenciana, Martínez ha recordado que recientemente se ha presentado el plan de reconstrucción, "una tarea que atañe a varias administraciones y que, si no hay colaboración, será muy complicada de sacar adelante". "Me consta que el president está en esa reivindicación, en la petición de que el Gobierno asuma su parte en la reconstrucción", ha concluido.

Martínez fue nombrada consellera el pasado mes de diciembre dentro de la remodelación que hizo Mazón tras la dana ocupando las competencias que hasta entonces llevaba, en parte, Salomé Pradas como responsable de Justicia (y que salió del Consell en esa misma reforma) y también algunas de las que tenía Ruth Merino respecto a lo relativo a la Función Pública.

Una "dana judicial"

Preguntada por la situación de los partidos judiciales más afectados por la dana, la consellera advierte de que más allá de las infraestructuras, cuya recuperación se prevé para los próximos meses, se espera una "dana judicial", un aumento de los litigios derivados de las riadas, que amenaza con tensionar todavía más algunos juzgados que acumulan ya cargas de trabajo de hasta el 300 %.

Nuria Martínez en su primera comparecencia en las Corts como consellera de Justicia y Administración Pública. / José Cuéllar/Corts

"Advertí al ministro Bolaños de esto en una reunión el pasado mes de febrero, le insistí para que aquellos partidos judiciales más afectados tuviesen refuerzos para atender la dana judicial que vendrá", ha dicho Martínez. Según recuerda la consellera, los informes del Consejo General del Poder Judicial previos a la dana aludían ya a una necesidad de 39 plazas judiciales más en la Comunitat Valenciana y, sin embargo y a pesar de la dana, "recibimos solo 3 frente a los 40 de Cataluña o los 4 de Toledo. Esto se queda muy corto", lamenta.

Por ello, explica que "habrá que ver ahora el recorrido de las reclamaciones de particulares contra sus seguros, posibles concursos de empresas o liquidaciones...", litigios que habrán de sumarse a la realidad previa de los juzgados, por lo que "sería esperable cierta sensibilidad por parte del ministro" porque al sufrimiento que han padecido los que sufrieron la dana directamente no sería justo añadir ahora una demora innecesaria en la tramitación de sus asuntos cuando lleguen a los juzgados.

Colapso en los juzgados

"Le dije al ministro que no sería de recibo que un trabajador valenciano tuviese que esperar dos años la celebración de un juicio", ha recordado Martínez, y "cuando le insistí sobre este tema me dijo que todo lo que pidiera relacionado con la dana se iba a atender, y tras esa conversación se aprobó el refuerzo para los juzgados de Catarroja".

En su opinión, esa infradotación de los recursos necesarios es un tema de "voluntad política" y se pregunta "si hay comunidades como Cataluña con 40 plazas nuevas, por qué en la Comunitat Valenciana solo se crean 3. Igual es que no nos quieren mucho, o quieren más a otros". Martínez indica también que lleva poco tiempo en política, pero "lo que veo es que tras una catástrofe como la dana habría que dejar al margen ciertas cuestiones y centrarse en lo que necesitan las personas", en este caso un servicio público de Justicia que funcione bien.

"No quiero aprovechar la desgracia para sacar nada, simplemente decir que la situación antes de la dana ya era complicada, y ni así vienen recursos de más jueces y letrados, ni más recursos económicos", sobre lo que ha dicho que "no se entiende que, al contrario de lo que ha sucedido en los últimos 12 años, no llegue un FLA extraordinario". Por ello ha asegurado que desde el Consell seguirán reivindicando "todo lo demás para que los valencianos puedan tener una justicia como la del resto de España", ha agregado la consellera