¿Por qué hay guerra de cifras en la lista de espera de la Dependencia?

Más de 20.000 personas marcan la diferencia entre una lista de espera de la Dependencia que debería contabilizar a las mismas personas y que, sin embargo, no lo hace. Así, la Generalitat defiende una lista de espera en la Comunitat Valenciana que cifra en 12.713 personas mientras la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales asegura que es de 33.115. Esta asociación emplea como uno de sus datos de trabajo la cifra del Imserso, que es el dato oficial del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda. Sin embargo, esta cifra tampoco coincide ya que asegura que la lista de espera de la dependencia valenciana la conforman 20.236 personas. ¿Por qué hay tanta diferencia de baile de cifras?

La Asociación de Directores y Gerentes asegura que los informes que elabora el Observatorio de la Dependencia se realizan contabilizando expedientes y solicitudes "de manera objetiva", sin dejar de contar a nadie "que esté esperando respuesta de la Administración y sin cambiar de criterios", incluyendo "la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar" porque no se trata de "alardear" de una "gestión que genera mucho sufrimiento en personas tan vulnerables como quienes se encuentran en situación de dependencia".

Así, desde la entidad desgranan los datos y explican que de las 33.115 personas que contabilizan en lista de espera hay "26.244 a la esperan de valoración; 5.240 a la espera de que se les elabore el PIA (el reconocimiento de la prestación o servicio que les corresponde) y 1.631 que tienen aprobado el PIA, pero están esperando recibir la prestación o servicio que establece ese PIA.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tienen distinto color político, pero coinciden en la base que es contabilizar solo aquellos expedientes que lleven menos de 6 meses, ya que aseguran que así lo marca la normativa que estableció el Botànic (en coordinación con el ministerio) para "definir" lo que es y no es lista de espera ya que la administración tiene un plazo de 6 meses en resolver. Pero, a partir de ahí, hay más variantes porque la conselleria no contabiliza distintos aspectos que sí suma el ministerio.

Expedientes que no incluye la conselleria

Según explica la conselleria, "el Imserso suma a la lista de espera un determinado número de expedientes que no entran en la definición de lista de espera y que está produciendo que exista una diferencia en los datos ofrecidos por ambas administraciones y que producen una gran confusión". Así, en la lista de espera de la conselleria no figuran:

- Los beneficiarios con prestación no efectiva. Es decir, los expedientes resueltos sin contrato acreditativo de la recepción del servicio y a la espera del mismo. "Se trata de expedientes que la conselleria ha resuelto, pero no le ha empezado a ingresar la cuantía porque no ha presentado las facturas u otra situación administrativa similar". Así, a la conselleria le consta como resuelto, pero el ministerio, no porque "el ministerio no lo contabilizan hasta que la autonomía empieza a pagar".

- Personas fallecidas. La Generalitat "tiene cruzados datos con el Registro Civil, el INE y Sanidad, y por eso registra esta información antes que el Imserso"

- Rechazos informáticos, que son los expedientes "enviados que no incluyen algunas de las validaciones del sistema del Imserso y que "responde a una incompatibilidad del sistema informático". Así, se ha validado el expediente, "incluso puede que esté cobrando ya la dependencia, pero al ministerio no le consta porque hay que hacer determinados registros".

Error informático y carta al ministerio

"Estas tres cuestionen producen diferencias de entre 2.000 y 3.000 expedientes que el Imserso cuenta como lista de espera pero no lo son. Y a esto se suma que en el mes de junio se produce un error informático en la migración de datos que ha impedido transferir más de 7.000 expedientes", asegura la conselleria tras recalcar que han enviado una carta al ministerio indicando, por un lado, el problema informático y, por otro, las "diferencias que hay entre sus datos y los nuestros, porque, en general, rondan entre los 2.000 y 3.000 expedientes".

"Todo eso lo suman como lista de espera, cuando no lo es. Por eso desde la conselleria recalcamos que el dato correcto es el nuestro: 12.713 personas", explican fuentes de la conselleria.