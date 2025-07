Mazón defiende que la única financiación singular "debería ser la valenciana" para "igualarnos al resto"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado este viernes contra el pacto que previsiblemente oficializarán el próximo lunes el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para la financiación singular para esta autonomía y ha asegurado que si hay alguna comunidad que requiere una financiación singular "debería ser la valenciana", pero "no para salirnos de los demás", sino para "igualarnos al resto".

Así se ha expresado este viernes el jefe del Consell desde Enguera al ser preguntado por la comisión bilateral que se celebrará el lunes entre ambos ejecutivos. Mazón ha criticado que Cataluña pueda contar con una financiación singular porque quien la necesita "no es quien goza de privilegios, sino a quien le falta la justicia". Y ha añadido: "A la que más justicia le falta es a la Comunitat Valenciana".

Mazón se ha referido así a la situación de infrafinanciación que padece la Administración autonómica valenciana con un sistema caducado desde hace más de 11 años, que supone una merma de más de 1.500 millones anuales y varios puntos por debajo de la media del resto de territorios en el reparto por población y hasta mil euros menos por habitante que la autonomía mejor financiada, Cantabria.

Mazón visita con su conseller de Educación el IES Azorín de Petrer, este viernes. / Levante-EMV

Es por ello que el jefe del Consell ha reivindicado la necesidad de una financiación singular para que la Comunitat Valenciana pueda "igualarse al resto". "La necesitamos para estar con los demás", ha señalado diferenciándose de la reclamación que hace Cataluña a la que ha acusado de querer un modelo de gestión de estos fondos para "salirse" de España y del sistema común.

El vecino del tercero y el ascensor

Las declaraciones de Mazón críticas con la medida coinciden, en parte, con las reivindicaciones de Compromís que ya ha avisado que no votará a favor de esta si no se aborda antes un cambio de sistema para la Comunitat Valenciana. No obstante, mientras la queja de los valencianistas es en la comparativa de situaciones y el problema de "agravio" que sufre el territorio valenciano, la crítica del jefe del Consell es estructural a la propuesta.

En este sentido, ha señalado que el "nacionalismo y el egoismo" llevan a la "cultura del sálvese quien pueda" y que la implantación de esta financiación puede "acabar cargándoselo todo". "¿Este es el diseño para que Sánchez siga un minuto más en la Moncloa?", se ha preguntado incidiendo en que la cita del lunes, pese a que falta conocer el contenido del posible pacto, tiene "una pinta extraordinariamente mala".

"¿Adónde va a llegar esto, cuándo va a acabar?", se ha vuelto a preguntar Mazón quien incluso ha reflexionado sobre si la exigencia de Cataluña se podría ir sucediendo a escalas más pequeñas, en un juego de ampliación de lupas, indicando la situación en una provincia dentro de una autonomía, un municipio dentro de una provincia, un barrio dentro de una ciudad, luego una calle hasta llegar al vecino del tercero que quiere pagar menos que el del quinto porque usa menos el ascensor.