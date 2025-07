En una entrevista publicada por Valencia Plaza a Vicente Candela, de Vielca Ingenieros, leí por fin una explicación más o menos convincente de esos periodos de retorno de los que algunos venimos quejándonos. Según el señor Candela, “El 'período de retorno' es un concepto que se maneja mucho pero no hemos sabido explicarlo bien. Cuando decimos que una obra se diseña para un periodo de retorno de 100 años, eso significa que hay un 5% de probabilidad de que, en los próximos 100 años, se supere el caudal previsto. Lo que hacemos es calcular un caudal en un punto dado cuya probabilidad de que vuelva a repetirse en el próximo siglo es del 5%. Si es un período de retorno de 25 años, es que la probabilidad de que se repita ese caudal es del 5%. Es una estimación estadística.” Si me lo permiten es una explicación convincente, pero no tiene nada que ver con su expresión en periodos de retorno de años que la gente entiende como el periodo medio en el que puede volver a pasar un evento similar. La población potencialmente afectada por estos eventos y los políticos y técnicos al cargo deben saber también esta realidad para dejar de quedarse tranquilos durante años de que algo parecido no vuelva a pasar o para que algunos dejen de utilizarlo como excusa ante la inacción para mitigar este tipo de riesgos.

Con respecto a por qué ese porcentaje del 5% es el utilizado el señor Candela argumenta: ”Porque es un porcentaje asumible de peligro. En todos los estudios de inundabilidad hay dos partes. El estudio hidrológico calcula cuánta agua llega a un punto, siempre basándose en datos pluviométricos. Esos estudios se hacen con matemática estadística. Con eso estimamos el caudal y luego entra la parte hidráulica: cómo se comporta ese caudal en un territorio. Y esto se hace con fórmulas de cálculo, es más exacto. Son dos técnicas diferentes. Pero todo parte de datos históricos y estadística, no hay otra: no hay nadie salvo Dios que sepa cuándo y cuánto va a llover. Por eso siempre decimos que el riesgo nulo no existe, porque el dato de partida no lo sabe nadie. Puede venir una riada ahora o el año que viene.” Se trata de una magnífica expresión de sinceridad, con intervención divina incluida, que no estoy acostumbrado a leer, pero le podría discutir que realmente se estén utilizando esos datos pluviométricos con series demasiado cortas para hacer esos cálculos, por no hablar de lo que han cambiado en la parte hidráulica los cauces antropizados a los que se aplican los cálculos.

En este sentido Candela argumenta también que los espectaculares datos nuevos de precipitación registrados obligan a recalcularlo todo, pero aquí vuelve a hablar de modificar esos periodos de retorno de 25, 50, 100 o 500 años, cuando yo sinceramente apuesto porque dejen de ser utilizados o al menos no sean comunicados de forma simplista a la población y a los políticos. Me gustaría que lo expuesto por el señor Candela fuese divulgado de forma masiva y yo me sumo modestamente desde esta columna.