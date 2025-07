Los vecinos piden unidades de seguimiento de salud "post-dana" ante el miedo a las infecciones

En la zona cero de la dana hay E-coli “por todas partes”, algunas cepas silvestres de Vibrio cholerae, causante del cólera, y se recogieron 3.500 mosquitos en tan solo cuatro trampas durante las primeras semanas. Son algunas de las conclusiones que presentaron este miércoles los autores de un estudio liderado por la Unidad de Parasitología Sanitaria de la Universitat de València y publicado en la revista OneHealth, que indican que solo en tres semanas se halló una treintena de agentes infecciosos en los municipios arrasados.

Germán Caballero

En el acto de presentación del informe, tomaron la palabra asociaciones de vecinos y damnificados de los municipios afectados por la riada como Maribel, de La Torre, que alertó del crecimiento de infecciones y enfermedades con síntomas desconcertantes para quien las sufría. O como Elisabeth, de Paiporta, que lleva ocho meses tosiendo sin parar y tiene vecinos que hasta han tenido que mudarse ante los repetidos ataques de asma de sus hijos e hijas. Por eso, vecinos de la zona cero de la dana reclaman que los centros de salud tengan en cuenta que las consecuencias médicas de la riada aún tardarán en verse. Que se preparen, que hagan seguimiento y que preparen un protocolo específico para estos casos. Que, de la misma manera que se idearon unidades de seguimiento post-Covid, se diseñen unidades post-dana.

Vómitos, diarrea, infecciones con pus

“Estamos viendo repetidamente casos de personas que sufren de vómitos o diarreas desde la dana”, explica Maribel Collado, de la asociación de vecinos de La Torre. Le han llegado casos de varias personas a lo largo de los meses, desconcertadas porque nunca habían visto los síntomas que ahora sufren. Lo explicó ayer a los investigadores responsables del estudio, Santiago-Mas Coma, María Dolores Bargues y Consuelo Borrás. “Hasta he conocido a gente que está teniendo infecciones con pus en sus partes íntimas”, explicó la representante de los vecinos de La Torre. Por eso, consideró urgente que los centros de salud y hospitales ideen algún protocolo para atender estos casos. “Podría haber algún mecanismo por el que, cuando vayas al médico con algo raro, digas ‘soy de la zona dana’ y te apliquen un protocolo”, afirmó. Un protocolo que incluya diagnóstico y tratamiento, pero sobre todo seguimiento.

Elisabeth González vive en Paiporta y trabaja en un laboratorio, es decir, que está familiarizada con todo tipo de microorganismos. Como damnificada, también es miembro de la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud. “Se habla de la reconstrucción, del tema de los barrancos, de los tubos y de canalizaciones, pero no se habla tanto de lo que no se ve, de las patologías e infecciones que podemos sufrir”, lamenta.

Ella misma ha notado cambios en su cuerpo, que atribuye a su convivencia cotidiana con el polvo, el lodo y la humedad. Es automático: nada más salir a la calle, incluso en trayectos cortos como los que hace al pasear a su perra, empieza a toser y a sentir una irritación de garganta dolorosa. “Son como golpes de tos, seguro que por el polvo en suspensión o la humedad que aún tenemos en el garaje”, explica. Es un síntoma que se mantiene a pesar de los meses que han pasado desde el 29 de octubre. No es como los vómitos o la diarrea que “no hubo nadie que no tuviera” durante el primer mes. “Íbamos cayendo todos”. Aun así, sabe que ha tenido más suerte que algunos de los vecinos de la urbanización donde vive, que han tenido que abandonar la casa y mudarse a otro sitio. “No han podido volver porque los ataques de asma que sufren sus hijos son brutales, aquí no pueden respirar”, lamenta.

Una “unidad postdana”

González insiste en la necesidad de hacer seguimiento del estado de salud de las personas que han sacado toneladas de lodo, estado en contacto con aguas contaminadas o respirado polvo en suspensión durante meses, que han vivido en casas que han sufrido los embates del agua. Cree que ese seguimiento podría hacerse como el que se planificó para personas que habían estado enfermas con Covid. “En algunos sitios se montaron unidades post-Covid, y aquí tendría que haber unidades post-dana”, subraya. Con prioridad, dice, para los vecinos que viven aún en la zona cero. “Está claro que mucha gente vino a ayudar y tocaron y respiraron cosas, pero eso no es lo mismo que estar aquí noche y día”, señala.

Elisabeth González en Paiporta / Germán Caballero

También desde La Torre, Aniuska Dolz coincide. “Hemos ido viendo síntomas que no eran habituales pero sin tener las pruebas médicas necesarias para relacionarlos con la dana”, explica. Por ejemplo, afonías sin motivo aparente, resfriados mucho más largos, diarreas que duraban varios días. No solo las personas, también a los animales han empezado a pasarles cosas inusuales. El perro de Dolz, desde la dana, ha empezado a adelgazar hasta quedarse “en los huesos”. “No salía nada en los análisis, le han hecho muchas pruebas y solo ahora, después de meses, han conseguido diagnosticarle un parásito”, explica.

También personas mayores

Pero una de las principales preocupaciones de los investigadores y los vecinos son las personas mayores, especialmente castigadas por la catástrofe porque vivían generalmente en plantas bajas. En sus casas, han estado incluso más en contacto con los agentes infecciosos, a los que además son especialmente vulnerables porque, explicaba en el marco del estudio de la UV la catedrática de Fisiología Consuelo Borrás, “sus células están alteradas por el envejecimiento”. “Sus organismos son menos adaptables a los diferentes estreses a los que nos vemos sometidos”, explica. No solo eso sino que, a diferencia de personas más jóvenes, sus síntomas o reacciones pueden salirse de la norma, ser atípicas y por lo tanto de diagnóstico más complicado. Aparecerán, dice Borrás, “con el tiempo”, ahora “es imposible saberlo”. Pero los vecinos inciden en que no es imposible vigilar y prevenir.