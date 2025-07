La nueva À Punt: más financiación de ayuntamientos y relaciones con Telemadrid

La nueva radiotelevisión pública valenciana, ya nítidamente el proyecto bajo la línea del Consell de Mazón tras una ‘interinidad’ de casi dos años, está comenzando a enseñar sus cartas. Por un lado, busca recuperar audiencia al tiempo que ‘resintoniza’ con otros públicos, alejados los últimos años, a través de contenidos como los toros, con el nuevo programa ‘La Plaça’ y retransmisiones en directo como el circuito valenciano de novilladas anunciado esta semana.

En la comparecencia en las Corts de hace dos semanas, el nuevo director general de À Punt, Francisco Aura, ya dejó claro que busca aumentar la audiencia y para ello necesita más ingresos para nuevas apuestas, con el actual presupuesto comprometido al 90 % apenas cumplido medio ejercicio.

En ese contexto, la financiación municipal es una de las vías que busca exprimir la nueva dirección. No es nuevo. À Punt siempre ha tenido convenios con ayuntamientos, especialmente aquellos con fiestas emblemáticas que han gozado de cobertura audiovisual. Esta próxima semana la cadena renueva el convenio que ya firmó hace un año con el Ayuntamiento de Torrevieja, que gira en torno a las habaneras. Una dinámica muy en línea de las televisiones privadas, un mundo del que viene Aura.

El director general de À Punt, Francisco Aura. / Rober Solsona/EP

3,1 millones extra el último ejercicio

Fuentes de la dirección reconocen que pese a que esa vía de financiación ya existía, el objetivo es ampliarla. Está habiendo visitas a alcaldes en las últimas semanas. El último ejercicio, la casa obtuvo 3,1 millones de ingresos al margen del presupuesto de la Generalitat, y se busca elevar la suma. Esta estrategia de la financiación municipal se daría igual aunque no existieran estas estrecheces presupuestarias, y se va a intensificar los próximos años, cuentan. La preocupación no es tanto económica sino como vía para aumentar la audiencia con nuevos programas, subrayan. Las fuentes municipales consultadas, con todo, han mostrado cierta preocupación por la posibilidad de un ‘pago por retransmisión’, o que la atención de la cadena pública dependa de si hay o no convenio.

En el proyecto de Aura presentado en las Corts se hablaba de aprovechar sinergias con televisiones locales, de convenios con televisiones públicas y locales y de impulsar coproducciones estratégicas con Forta. El punto de inflexión para la nueva casa va a ser en septiembre, con el lanzamiento de la nueva parrilla, con la que se espera empezar a repuntar (habrá una importante apuesta por el deporte). Con todo, ya está en mente empezar a trabajar en productos con otras cadenas autonómicas.

En los últimos años, se han realizado con TV3 y la balear IB3 algunas coproducciones conjuntas. Incluso se integraron en una plataforma audiovisual conjunta (Bon Dia TV), potenciando el espacio lingüístico y cultural compartido. Ahora, la nueva À Punt ha retomado conversaciones con varias televisiones autonómicas, entre ellas Telemadrid y Canal Sur. Aunque no hay nada cerrado (sería en todo caso para la próxima temporada) es con la cadena madrileña con quien más avanzados están los contactos.