Escuelas de verano municipales prohíben la inscripción a niños con discapacidad

Cuando finaliza el colegio el rompecabezas familiar se complica, pero para quienes conviven con una discapacidad esta dificultad se multiplica. A la escasa oferta de ocio se suma un sobrecoste que muchas familias no pueden asumir. Las escuelas de verano municipales son la oferta más económica en el amplio abanico de ocio, pero hay ayuntamientos que niegan la inscripción a menores con discapacidad. También hay asociaciones, empresas y clubes deportivos que hacen lo propio con el mismo argumento. Así, si la entidad organizadora no cuenta con personal o recursos suficientes para atender la diversidad, la solución es prohibirle la entrada. Justo lo contrario de lo que dice la ley que hay que hacer y una discriminación que debería ser impensable, sobre todo, en la gestión pública. Sin embargo, esta es la realidad de las familias con menores con discapacidad.

En esta situación se encuentra Vicenta que se encarga de su nieto de 8 años con un grado reconocido de discapacidad del 75% y un verano sin ocio. "Mi niño nunca tiene escuela de verano, ni piscina ni nada. No hay educadores para él, me dicen. Hay veces que ni tan siquiera puede ir a las excursiones del colegio porque no hay autobús adaptado. Lo discriminan de forma constante y a mí no me da la vida para tanta reclamación porque es que lo tengo que atender a él y a su hermano", asegura la abuela del niño.

Patricia tiene una niña de 5 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la sensación de que "no la quieren en ningún sitio". "Desde el ayuntamiento me dicen que no hay presupuesto para atender a mi hija en actividades fuera del aula. No tiene nada en verano ni en los parones escolares y es una vulneración total de sus derechos, pero estamos tan desbordados que no sabemos ni qué hacer", explica una madre que, además, carece de ayudas porque aún está esperando el certificado de discapacidad de la niña.

Miedo a represalias

Los testimonios de quienes sufren esta realidad son fáciles de encontrar. Lo que es más complicado es que la denuncia sea pública, con nombres y apellidos, y el ayuntamiento, señalado. "Son familias luchadoras que se pasan la vida protestando para que se cumplan los derechos de sus hijos, de sus nietas, de sus sobrinos... Son familias desbordadas y en lucha constante que temen, además, repercusiones y consecuencias si señalan a los ayuntamientos que discriminan a sus hijos porque también son los que gestionan los recursos que hay para ellos", afirman desde la Coordinadora de Plataformas de Dependencia y Diversidad Funcional de la Comunitat Valenciana (Codedifu CV).

La abogada Sandra Casas: "Es una discriminación y es ilegal" Desde el departamento jurídico de la Coordinadora en Defensa de la ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana, al abogada Sandra Casas, recuerda que "no pueden prohibir la inscripción en una escuela de verano o en un campamento a un niño o niña porque tenga discapacidad. La empresa, la entidad pública o la asociación que presta un servicio no puede excluir a ningún menor con discapacidad. Lo que debe hacer es contar con apoyos para poder atender a la diversidad. Y si no los tiene debe incluirlos porque negarles la inscripción por su discapacidad es una discriminación y es ilegal".

Desde la entidad no paran de recibir quejas de familias valencianas que demuestran esta realidad. Sin embargo, no quieren apuntar a los ayuntamientos implicados porque queremos ser muy rigurosos y "en la gran mayoría de casos cuando los ayuntamientos les niegan la inscripción o la plaza lo hacen por teléfono. Les explican que no tienen recursos para atender a los menores y que se quedan fuera. Entendemos que hacerlo por escrito es reconocer una discriminación que es ilegal, pero este tema hay que solucionarlo y por eso queremos ser la voz de las familias", explica Emilio García, presidente de la coordinadora.

Sin embargo, desde la coordinadora sí hablan de dos consistorios en concretos con los que han tratado este tema directamente. "El Ayuntamiento de Oliva es ejemplo de mala praxis porque tiene varios casos de niños con discapacidad a los que no les ha permitido inscribirse en la escuela de verano y ni nos atiende ni nos contesta. El Ayuntamiento de Gandia muestra una sensibilidad diferente y sí oferta plazas, pero son muy pocas plazas y hay dificultades en la inscripción así que hay que seguir trabajando para mejorar, pero por lo menos, están trabajando en este tema", especifica García.

Una campaña para analizar los fallos y proponer soluciones

Desde la Coordinadora de Diversidad Funcional no quieren quedarse solo en la denuncia. Por ello, afirman que esta queja pública es el inicio de una campaña "para analizar qué pasa, detectar los fallos y poner solución. Hay que saber si es que faltan ayudas para que los ayuntamientos y empresas puedan pagar esos apoyos o si es que por determinados motivos esas ayudas se pierden. Hay que trabajar para que los ayuntamientos contraten a empresas que tengan el suficiente músculo para pagar y ofrecer esos apoyos cuando se soliciten porque, si no las pueden ofrecer, no deben tener ese contrato público, aunque sea la empresa más barata. Debemos analizar todas las aristas porque leyes y normativas para blindar que no se discrimine la discapacidad hay muchas, pero la realidad de las familias es bien diferente".

Además, García insta a todo aquel que crea que sus derechos (o los de su familia) han sido vulnerados a presentar la denuncia por escrito en el registro de entrada del ayuntamiento afectado. "Solo constan las quejas escritas así que hay que trabajar en ese sentido. El papel de las administraciones es vital para el colectivo. Tenemos que empoderar a las personas con discapacidad para que defiendan su autonomía personal con los apoyos que necesiten y hacer entender a las administraciones que son la clave para que eso pueda ser posible. Es cuestión de voluntad y prioridades", apunta.