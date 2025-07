Mompó: "Lo importante es que desde el PP valenciano podamos decidir el candidato al Consell en 2027"

Mañana se cumplen dos años de la investidura como presidente provincial. Casi por sorpresa. ¿Se imaginaba ese día donde se metía?

No sé si es por de dónde vengo [Mompó fue futbolista], pero disfruto de esos momentos, de los recuentos, del proceso, de la competición. Ver quién gana y quién no. Nunca eres consciente del todo del cargo al que te presentas hasta que empiezas a desempeñarlo.

¿Con qué se queda de estos dos años?

Toda esta legislatura, como mínimo, va a estar impregnada por la dana. Me quedo con lo que hemos sido capaces de hacer, sobre todo con ser una institución útil, de sentido común y con haber conseguido, por ejemplo, aprobar unos presupuestos, en este momento político, prácticamente con el voto favorable unánime de todos los grupos.

Vicent Mompó, en uno de los puentes de Riba-roja que reconstruye la diputación. / Fernando Bustamante

Al margen de la dana, qué retos tiene.

Quiero que se recuerde como una diputación que ha defendido, ha fomentado y utiliza el valencià. De hecho, soy el diputado de Foment i ús del valencià. Quiero que se recuerde que hemos sido la institución que ha puesto en marcha el pla de trinquets. Con la vicepresidenta primera, hemos aprobado un plan de inversiones de 350 millones para nuestra provincia, o tenemos la vicepresidenta segunda de Carreteras, que ahora en la dana, hemos sido capaces de ejecutar muchísimas obras a lo largo de la provincia de Valencia. Lo que quiero es una diputación que deje de ser un cajero automático, pasamos de un equipo de gobierno que estaba intentando desmantelarla a ser un equipo de gobierno que, a raíz de la dana, hemos puesto a la institución en el primer ránking de valor para los valencianos.

Hablando de gestión, ¿qué está pasando con los bomberos, como es posible que haya un conflicto tras una dana?

Estoy convencido de que habrá una solución, la voluntad del equipo de gobierno es dialogar. Más allá de las puestas en escena, que cada uno decide pero no van a cambiar nuestro punto de vista, para entendernos tenemos que sentarnos y dialogar. La escena de este miércoles por la mañana no puede aclarar nada. Nos tenemos que sentar a una mesa como personas adultas que somos y llegar a acuerdos.

La diputación ha logrado una valoración positiva tras la dana, ¿cómo percibe la reconstrucción en general?

La reconstrucción siempre va a ser más lenta de lo que quiere la ciudadanía. Poniendo la vista en lo que queda por hacer, siempre va a ser muy lento. Pero desde el punto de vista de la administración, y pensando en el día de la dana, se han hecho muchísimas cosas: en cuanto a gestión de residuos, restablecer el servicio de cercanías. Nosotros mismos tendremos el mes de octubre, si no pasa noda, los 29 puentes y las infraestructuras viarias ya en condiciones como antes; hemos limpiado muchísimos párkings, que parece que sean pocos. Realmente creo que todas las administraciones en general han hecho mucho trabajo. Sí que es verdad también que desde la administración municipal, como es la diputación, un poco por encima de los de los ayuntamientos, pero muy por debajo de la Generalitat y del Gobierno de España, se mira con la pena de no haber conseguido ir todos a una y poner por encima de todo, por delante de todo, el interés de los valencianos y no estar continuamente intentando sacar rédito político.

¿Cómo viven esta falta de colaboración institucional entre Gobierno y Generalitat?

Lo veo con tristeza y sobre todo con incomprensión. Sinceramente no entiendo nada. No entiendo por qué todavía estamos en esa batalla, por qué no somos capaces de en la mayor catástrofe de España, porque no lo hemos sido, estar por encima de todas las circunstancias y de los colores políticos, centrarnos en lo que era más importante. Porque al final es evidente que la falta de coordinación ha existido y que no hemos sido capaces. Lo que echamos en falta también es que por las organizaciones supramunicipales muchas veces no empaticen con los alcaldes, que son los que están a pie de calle.

La declaración ante la jueza de la dana

El próximo jueves declara ante la jueza. Cada vez que ha hablado ha subido el pan. ¿Qué va a contar?

Yo nunca he hecho declaraciones pensando en ser noticia. Yo lo que he dicho siempre desde el primer día es que no necesitaba estar delante de la jueza para contar la verdad. Y desde el primer día lo que he intentado contar es lo que yo viví ese día. Voy a tener que repasar mentalmente porque al final el problema que tengo ahora mismo es que algunas de las cosas no sé si las he leído, si las he vivido, si las he visto por la tele. Me voy a centrar en eso, en trasladarle mis vivencias.

Hay una pregunta que le van a hacer: el papel de Mazón en el envío del Es Alert. ¿Qué dirá?

Respecto a mí, las dos conversaciones que tuve por WhatsApp, me llamó el presidente y luego le llamé yo, una creo que fue 17 segundos y la otra de veintipico. No hubo tiempo a hablar de muchas cosas y además en las dos le envié el contacto de dos alcaldes: la primera llamada, la de Ricardo Gabaldón [alcalde de Utiel], y la segunda de Jordi Mayor, el alcalde de Cullera. Por tanto, entiendo que me preguntaría muy rápidamente por Utiel y por Cullera. Eso es lo que yo hablé con él. Entiendo que no condicionó en nada en cuanto al envío del EsAlert, pero eso tendrá que dictaminarlo la jueza.

Después de todo lo que hemos sabido, incluso que en 2023 dos días antes de una dana estaba el Cecopi convocado, ¿cree que Mazón y el Consell tenían motivos para estar despreocupado ese día?

El principal problema de esta Dana fue la falta de información. Evidentemente, si hubiésemos tenido más días o más tiempo para prevenir todo lo que sucedió, pues entiendo que todos lo hubiésemos hecho mejor. Si sucediese hoy con la información que ya tenemos, es evidente que todo lo haríamos mejor. Pero ese día nos pilló a todos como nos pilló. A toro pasado es evidente que llegó todo tarde, es una obviedad.

Estamos viviendo un clima político insoportable, pero la diputación ha pactado presupuestos con la oposición, gobiernan con un partido que hace políticas de izquierdas y todo funciona bien. ¿Cuál es el secreto?

Realmente no hay ningún español que entienda por qué los partidos políticos que piensan diferente no pueden gobernar juntos. Desde el primer día de la dana dije que una de las principales responsabilidades que tenemos los políticos es no confrontar, tranquilizar a la gente, no crearle falsas expectativas que frustran y es una cadena peligrosa. Al final estamos viendo cosas que también están pasando en la calle, que deberíamos reflexionar por qué están pasando, y podemos ayudar a que determinadas situaciones no se den. Mientras el clima político no baje, la calidad democrática de este país no va a ser todo lo buena que debería.

Tras haber pasado algún momento complicado con Ens Uneix (por los pactos de Mazón con Vox o los obstáculos a una ILP), el PSOE les ha hecho un favor: el nombramiento de Rebeca Torró. ¿Dan su pacto por blindado?

Rebeca Torró no es tan importante. Lo realmente importante es la relación que tenemos entre nosotros. Estamos en partidos políticos diferentes, pero todos los que formamos este equipo de gobierno somos gestores públicos. Los problemas de Ontinyent no son realmente muy diferentes de los de Gavarda. El secreto de nuestra relación no está las decisiones que tome el PSOE de poner a Rebeca Torró, sino la buena relación que hay entre nosotros. Lo que no se entiende muy bien es cómo son los socialistas valencianos los únicos que parece que estén subiéndose al barco de Pedro Sánchez.

¿Ven con preocupación el movimiento de candidaturas independientes en muchos municipios, ahora también en l’Horta Sud por la desafección tras la dana con PP y PSPV?

Esa desafección induce a la gente a probar nuevos caminos. Desde esta institución Ens Uneix ha demostrado que también puede ser útil. Más que de partidos políticos o de ideales, soy de personas. [...] A nivel provincial no estoy visibilizando desapego de ninguna agrupación. Cada vez hay más gente que se quiere sumar al proyecto provincial del PP.

Hablando del partido, ahora mismo es el referente de la promoción del valenciano. Con medidas como la consulta escolar, la petición en Alicante de salir del dominio lingüístico, ¿cree que se están equivocando?

Yo creo que las instituciones valencianas tenemos la obligación de utilizar y fomentar el valenciano. Todos deberíamos hacerlo. También he dicho por activa y por pasiva que buscar siempre el enfrentamiento, y me refiero más a la política del Botànic, ha conseguido también que haya mucha gente que vea el valenciano como un ataque, como una imposición. Hemos visto barbaridades: no entiendo por ejemplo que queramos traducir el nombre de Orihuela. Esas cosas no las entiendo. Igual que también he defendido siempre que todos los contenidos propios de la televisión pública valenciana deberían ser en valenciano, porque en castellano ya hay muchas televisiones que lo hacen y no corre peligro.

¿Cómo ve lo de Camps?

No es momento de proyectos personalistas. La situación que estamos viviendo es suficientemente grave como para ir todos a una. Él, como presidente de la Generalitat, que lo ha sido, del partido, que lo ha sido, debería entender lo que estoy diciendo mejor que nadie. Y él también es sabedor de los canales del partido para presentarse cuando se abran los procesos congresuales. Pero nosotros ahora, estamos en un momento de reconstrucción.

En este congreso, Feijóo tuvo un guiño con usted, le situó en la Mesa del Congreso. ¿Se siente reforzado?

Quien se siente reforzada es la provincia de Valencia. Ha sido un guiño del PP a la gestión que ha hecho esta provincia tras la catástrofe, y creo que el PP lo que viene a decir es que sí que se acuerda de la C. Valenciana. Llevamos ya tiempo sintiéndonos arropados.

¿Y Mazón?

Lo importante no es si Mazón ha salido reforzado o yo estaba en la Mesa. Si algo me ha gustado de este congreso es que he visto un PP unido con la figura de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, estábamos relanzando al que va a ser el próximo presidente del Gobierno. Sabemos que nos va a tocar gestionar una situación muy complicada: no solo a nivel presupuestario, también con ese clima social que es el principal reto que tenemos los políticos, volver a situar el trellat en las instituciones.

Semanas atrás, el gran debate era si Mazón llegaba con fecha de caducidad a ese congreso. ¿Piensa que debería ser el candidato en 2027?

Ahora mismo tampoco estamos en ese debate. Él mismo ya se ha puesto el listón, para mí suficientemente alto: ha sido elegido por los valencianos en unas elecciones democráticas; ha sido elegido por los afiliados del Partido Popular, y él mismo ha dicho que se pone como objetivo, que se ata a la reconstrucción, para decidir luego si será candidato o no. Estamos en pleno proceso de reconstrucción, en función de dónde pongas el foco y cómo lo pongas, puedes evaluar si se está haciendo mejor o peor. Lo que es innegable es que se están haciendo cosas, que la C. Valenciana avanza y cuando finalice ese proceso tendrá que ser él también el que decida qué quiere hacer. Y luego, pues el partido tendrá que tomar sus decisiones, entiendo yo.

Vicent Mompó, durante la entrevista, en la Diputación de Valencia. / Fernando Bustamante

Ese criterio es un poco líquido.

Todas las decisiones de candidatos son así. No es mi responsabilidad decidir quién va a ser el candidato para la Generalitat. Evidentemente si las cosas se hacen bien, pues pensaremos unas cosas y si no se hacen bien, pues pensaremos otra. Y ahí entrarán muchas opiniones. Lo importante realmente es que seamos también los valencianos los que podamos opinar sobre ello, los que podamos decidir, igual que hemos decidido ahora quién va a ser nuestro presidente nacional -y prácticamente ya hemos decidido que va a ser nuestro candidato nacional-, pues lo mismo pasará a nivel autonómico y a nivel local.

He comenzado preguntándole si hace dos años se imaginaba la que se le venía encima. Le pregunto si dentro de dos años se ve como candidato a la Alcaldía de Gavarda o a la Presidencia de la Generalitat.

Me veo siendo reelegido por quinta legislatura consecutiva como alcalde de Gavarda. Para mí es el cargo más bonito. Pero debo admitir que el de presidente de la diputación es bonito, y además me ha tocado una legislatura, como he explicado, de sentar las bases para una diputación donde creo que, si estamos una legislatura más, vamos a conseguir hacer grandes cosas.