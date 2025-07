Vox acusa a Mompó de ser "de Compromís" por defender el uso del valenciano en À Punt

La animadversión de Vox hacia el valenciano normativo ha quedado patente una y otra vez en lo que va de legislatura. También hacia la televisión pública autonómica. No es de extrañar por tanto que a la líder voxista y presidenta de las Corts, Llanos Massó, no le hayan gustado las palabras de Vicent Mompó en defensa de que À Punt produzca sus contenidos propios únicamente en la lengua cooficial de la Comunitat Valenciana y no en castellano, idioma que según el dirigente del PP no está en riesgo.

En la entrevista a Mompó que publica este domingo Levante-EMV, el líder provincial aboga por que "todos los contenidos propios" de la televisión autonómica "deberían ser en valenciano" ya que "en castellano ya hay muchas televisiones" y es una lengua que "no corre peligro".

Todos los colores del PP

Massó se ha hecho eco de la posición del presidente de la diputación, habitual defensor de la lengua propia, en sus redes sociales, lamentando que Mompó abogue por "erradicar el español" de À Punt. Una línea que para la dirigente voxista equivale a ser "de Compromís", el espectro ideológico donde parece enmarcar al también alcalde de Gavarda por su defensa del uso del valenciano en la televisión pública valenciana.

La presidenta de las Corts aprovecha para criticar también al PP en su conjunto, pese a que Vox se ha convertido en un apoyo decisivo para el Consell de Carlos Mazón, a quien pese a todo no ha dejado de respaldar en toda la legislatura. Según Massó, el PP "tiene más colores que una caja de plastidecor", incluyendo el "rojo PSOE", el cual "ya ha mostrado en muchas ocasiones".

Sin embargo, exhibe su sorpresa por que los populares, a través de Mompó, "se descuelguen con el naranja o calabaza de Compromís".