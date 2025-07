La Generalitat descarta el modelo de financiación singular exportable porque "es imposible de aplicar"

El modelo de financiación singular y exportable que el Gobierno y Cataluña debatirán hoy "es imposible de aplicar" porque requería de una inyección extra del Estado de entre 30.000 y 60.000 millones de euros, según la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Por eso, la Generalitat Valenciana no considera que sea el sistema a implantar en las comunidades autónomas, como ha expresado en una entrevista en les Notícies del Matí de À Punt.

En su intervención, Merino ha criticado la cima bilateral y ha alertado del peligro acerca de la intención de los independentistas de "romper con el sistema de solidaridad y autonómico que tenemos en financiación", especialmente en un momento en el que "hay un gobierno extremadamente débil". "Da miedo pensar qué pueden sacar para que Sánchez siga en la Moncloa " ha añadido.

La consellera ha alertado sobre la letra pequeña del acuerdo de financiación singular exportable, que ha definido como "cupo catalán", porque "el independentismo no va a dar todos estos pasos para quedarse como estaban". Entre estas posibles condiciones para el pago de la cuota de solidaridad de Cataluña, ha expresado que los independentistas quieren "que todas las comunidades realicen el mismo esfuerzo fiscal, es decir que suban impuestos"; una política contraria a la de la Generalitat Valenciana.

Críticas a las formas

Además de las críticas al modelo de financiación singular exportable, que ve imposible de aplicar , ha criticado las formas del Gobierno por negociar de forma bilateral, como ya ocurrió con la condonación de la deuda, en lugar de hacerlo en el Foro de Política Fiscal y Financiera. "No es la forma de hacerlo cuando eres un gobierno responsable y tienes la posibilidad de ofrecer una financiación justa", ha señalado.

Desde el Partido Popular y el Consell, abogan por un sistema parecido al actual, pero corriendo "las serias dificultades" que tiene y que provoca que haya diferencias entre comunidades autónomas; la Comunitat Valenciana "está 10 puntos por debajo de la media". Según la consellera, el sistema debe corregirse y hacerlo "más sencillo y transparente" y requiere, además, de un incremento de la aportación de dinero por parte del Estado porque desde "el año 2009, las competencias de las comunidades autónomas han crecido y se ha elevado el coste en materias como Sanidad".

El retraso del FLA

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario y su retraso ha sido otro de los temas abordados por la titular de Hacienda, quien ha expresado que "hasta hace bien poco pensaba" que esta cuestión "era solo una táctica política y que llegaría un lunes y habría FLA". Sin embargo, no ha ocurrido así y la Comunitat Valenciana deja de percibir este mes cerca de 1.9000 millones de las transferencias del Estado. "No me cabe que el Ejecutivo sea tan deshonesto con la Comunitat Valenciana, no con el Consell, sino con los ciudadanos y proveedores valencianos", ha afirmado.

Ante esta situación, la Generalitat ha solicitado al Gobierno un aval par poder solicitar un crédito financiero, que el Ejecutivo deberá autorizar mañana en el Consejo de Ministros y que Merino confía en que así sea. "Nos endeudaremos a tipos perores por negarnos el FLA extra que se lleva pagando 13 años -, ha afirmado-. Si no lo autoriza, será porque no quieren y será un nuevo agravio para los valencianos y valencianas".