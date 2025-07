“Los jóvenes acabamos aceptando condiciones pésimas por la ansiedad de quedarnos sin piso”

Marc vive en una Catarroja en plena reconstrucción desde enero, cuando se mudó buscando un alquiler asequible, una utopía irrealizable en la ciudad de València. Clara aún no se puede creer que, después de meses visitando pisos en cuartas plantas sin ascensor en un radio de 30 kilómetros de la ciudad, encontrara por fin un piso de menos de mil euros cerca del centro. Sergio vive temporalmente en casa de una amiga desde que, hace unas semanas, convirtieron la casa en la que vivía en un Airbnb. Iris no descarta buscar trabajo y casa fuera de España, aunque en Irlanda llegó a pagar más de 500 euros por una habitación. Alba y David han tenido que hacer frente a todo tipo de problemas en casa: averías, plagas y roturas con soluciones que sus caseros siempre han intentado evitar.

Todos están comprendidos en la franja de edad de entre los 18 y los 30 años. Algunos estudian, otros trabajan o están acabando las prácticas. Viven de alquiler, en casas de amigos o esperan su oportunidad en casa de sus padres. Es decir, que algunos de ellos forman parte del 14% de jóvenes valencianos emancipados y otros, del 86% que aún vive en la casa familiar. Pero todos están familiarizados con la “angustia” de la búsqueda de vivienda: los mapas de ciudades con precios abusivos, las apps que envían notificaciones de pisos de 25m2 por 900 euros, las inmobiliarias que les obligan a decidirse en horas, la complicada relación con los propietarios, o la imposibilidad de prever dónde estarán en los próximos años. Y, sobre todo, el vértigo ante la posibilidad de quedarse sin vivienda. Un miedo que afecta fundamentalmente a la gente joven que, coinciden todos, “acaba haciendo que aceptemos condiciones pésimas por la ansiedad de quedarnos sin piso”. Un piso que, para algunos de ellos, a veces ha llegado a ser más bien “una pocilga por la que pagamos demasiado y por la que parece que tengamos que dar las gracias”

Marc: Mudarse a la zona cero tras la dana por los precios de València

Marc Hernández (28 años) se mudó a Catarroja tras la dana para huir de los imposibles precios del alquiler en València / Fernando Bustamante

La casa de Marc Hernàndez (28 años) en Catarroja, no está nada mal, y él lo sabe. Sabe que no habría podido encontrar un piso así -90 m2 y tres habitaciones - en València, por los 750 euros que paga ahora. Antes compartía piso y, cuando empezó a buscar vivienda en solitario, empezó por la ciudad donde siempre ha vivido. “Pero es que el piso más barato eran unos 900 euros por 25 cuadrados con el baño, la cocina y el dormitorio en la misma habitación”, recuerda. Estuvo en ese bucle seis meses hasta que su mejor amigo, que vive en Catarroja, le sugirió que buscara allí. “Le dije ‘pero si es zona cero, acaba de pasar una dana’”, pero luego abrí una app de búsqueda de pisos y vi que, efectivamente, había buenas opciones”. En enero de 2025 se mudó a una Catarroja con el barranco destrozado, con algunos bajos y garajes aún con lodo y sin semáforos, pero en plena reconstrucción.

“Yo creía que iba a ser peor pero, cuando vine, las calles ya estaban muy limpias, y muchos comercios volvían a funcionar con normalidad”, reconoce. La catástrofe todavía “se nota en el ambiente, no tenemos contenedores para reciclar, ha habido cortes de luz y de agua” pero “todo está bastante normalizado”. “No es un apocalipsis, no estamos en una película de zombies y estamos a un tiro de piedra.de València”, zanja. La mayoría de sus amigos están emancipados pero muchos comparten piso o viven con sus parejas. Algunos viven en casas familiares heredadas o prestadas. “La mayoría de mis amigos tampoco pueden asumir un alquiler de 900 o 100 euros ellos solos”, denuncia.

Clara: El piso en València que parecía imposible

Clara Benlloch (27 años) solo encontró un piso en València tras aumentar en 100 euros su prespuesto / Fernando Bustamante

Durante muchos meses, el piso en el que hoy vive Clara Benlloch (27 años) parecía no existir. Su pareja y ella empezaron a buscar en València, y su tope de precio era de 800 euros. “Era inviable: lo único que nos salió fue un zulo de 20 m2”, recuerda. Así que fueron ampliando el radio: El Puig, Quart de Poblet, Puçol. A pesar de los esfuerzos y las prisas -”si te contestaban por la aplicación tenías que ir a ver el piso ese mismo día”-, los resultados de la búsqueda fueron terribles y de un piso en Quart de Poblet salieron “casi llorando”. “Estaba en un estado que…¿cómo podían siquiera enseñar eso?”, se pregunta.

“Entonces miramos por València con un nuevo límite de precio, 900 euros”, recuerda, y entonces apareció el piso: entre el centro y Benimaclet, relativamente bien conectado, de un tamaño aceptable. “Estaba dentro de nuestro presupuesto, pero estaba lo del seguro de impago”, recuerda. Lo del seguro de impago es una forma de que los propietarios se aseguren de que sus inquilinos no tienen riesgo de dejar de pagar el piso. En ese momento, Clara, que ahora está trabajando, estaba en el paro y su pareja cobraba un poco más que el salario mínimo. “O sea que, técnicamente estábamos fuera”. Para conseguir el piso, tuvieron que avalarlos sus respectivas madres, con sus trabajos estables. Con eso, se han convertido en los únicos de sus amigos que han conseguido pagar un piso en la ciudad en pareja. “Unos viven solos porque sus padres ya tenían un piso de antes, otra pareja ha tenido que irse a vivir con una tercera persona para poder pagar el piso en Burjassot y otros viven de alquiler, pero en Faura”, explica. Ellos, de momento, siguen viviendo en el piso que parecía imposible.

Sergio: “El mes pasado, convirtieron mi piso en un Airbnb”

Sergio Aires (21 años) vive ahora en casa de una amiga después de que su piso se haya convertido en un Airbnb / Fernando Bustamante

De venir a buscar piso a València desde Ibi (Alicante), Sergio Aires (21 años) recuerda las horas de carretera y el estrés de “tener que andar quedando con gente en otra ciudad para venir solo unas horas a ver un piso”. También el “estado de tensión” en el que los aspirantes a una vivienda se ven sumidos cuando “la inmobiliaria dice que el piso está muy cotizado, que hay que decidir rápido”. Él mismo se vio obligado a decidir rápido. “Solo por quitarme el peso de seguir buscando de encima”, reconoce. Lo hizo aunque pretendía pedir ayudas o becas y necesitaba, para eso, que el propietario del piso declarara tenerlo en alquiler, cosa que se negaba a hacer. “Intentamos negociar y él se cansó y dijo ‘pues no se lo alquilo’”. Así que Sergio acabó aceptando.

Ahora Sergio sigue con las prácticas hasta septiembre, pero viviendo temporalmente en el piso de una amiga y no en el piso de estudiantes en el que ha estado viviendo este último año. Cuando el 30 de junio, cuando se le terminaba el contrato de alquiler, por el que pagaba 333 euros por una habitación, el propietario decidió que no volvería a alquilar a estudiantes. “Nos tuvimos que ir porque han decidido convertir el piso en un Airbnb”, lamenta. Echa de menos haber encontrado residencias de estudiantes públicas con plazas suficientes y a un precio asequible. Aun así, sabe que otro modelo es posible. “En Bilbao existe un programa que ofrece viviendas municipales por cincuenta euros al mes para los estudiantes que trabajen como voluntarios en proyectos sociales”, explica. De momento, en València, algo así sigue sonando exótico.

Iris: Esperar a decidir ante la incertidumbre laboral

Iris (21 años) vive en casa de sus padres y no descarta que su futuro laboral la lleve al extranjero / Fernando Bustamante

Iris Sánchez (21 años) lo ve factible “en un futuro”. Sabe que llegará el momento en el que se irá de casa de sus padres, donde vive, pero no sabe cómo será ese momento, ni dónde acabará viviendo. Después de estudiar un grado en Química ambiental, estuvo un tiempo fuera, en Irlanda, antes de volver a estudiar cursos de informática y programación. No descarta volver a vivir fuera por trabajo, pero no a ese precio: “En la casa en la que viví, la familia propietaria alquilaba tres habitaciones, cada una por 560 euros”. Era, dice, una zona universitaria pero llena de viviendas unifamiliares con hasta ocho personas por casa. Una mina de oro para los propietarios.

Sabe que, como ella, muchas personas jóvenes esperan despejar las dudas. “Es difícil tomar decisiones como comprar una casa si no sabes dónde te llevará el trabajo o dónde vas a vivir”, considera. Ella, ahora, no tiene prisa y no considera “tan urgente” emanciparse. “Tengo suerte de poder seguir viviendo en casa con mi familia”, concluye. En cuanto al futuro, está por escribir.

Alba y David: “El casero se negaba a hacer reparaciones”

Alba y David (22 años) están cansados de averías, reparaciones y problemas técnicos en los pisos en los que han vivido en València / Fernando Bustamante

Para Alba y David (22 años), primero fueron las humedades. Luego, en el siguiente piso al que ya se mudaron juntos, una plaga de gusanos de la que el propietario les echó la culpa y se negó a solucionar. Más adelante el moho, las tuberías reventadas para las que se sugirió frotar con un paño húmedo la pared. Ahora, en la casa en la que viven en el barrio del Botànic, la falta de interfono, las grietas enormes en el lavabo, o la infestación de carcoma por la que tuvieron que irse una semana a casa de la hermana de Alba, una semana que, por supuesto, no se les descontó de la mensualidad del alquiler.

“Es vergonzoso”, denuncia Alba. Vergonzosas las trabas a las que tienen que hacer frente los estudiantes como ellos: cástings de aspirantes a alquilar una habitación, precios imposibles. En su barrio, ven cajetillas para las llaves, signo inequívoco de apartamentos turísticos, “por todas partes”, reconoce David. “Mientras tanto, permiten que inversores extranjeros se compren edificios enteros, como si fuera inevitable, mientras hay países que sí limitan la compra de vivienda a personas que vayan a vivir en ellas”, critica su pareja. Alba tiene la sensación, además, de que se espera de las personas de su edad que estén agradecidos por haber encontrado una casa: “Los propietarios y las inmobiliarias se sienten como si llevaran una corona en la cabeza por alquilarnos a los jóvenes pisos que son pocilgas y por las que pagamos demasiado”, espeta.