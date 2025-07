La jueza de la dana investigar al alcalde de Utiel "porque la información y la competencia la tenía la Generalitat"

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra ha rechazado dos recursos de reforma presentados por dos acusaciones particulares que representan a dos víctimas mortales que solicitaban investigar al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y citar como testigo perito a José María Chiquillo, exsenador del Partido Popular.

Sobre la investigación de Gabaldón, la representación de la familia de Utiel solicitaba que se imputara al alcalde porque "no se cumplió la obligación de evacuar a la fallecida que se encontraba en su domicilio, sito en Utiel, a escasos 125 metros del IES Alameda, el cual sí que fue cerrado (...) El alcalde no avisó a los vecinos de la población, aunque en Utiel sí que llovía a cántaros".

La magistrada rechaza esta petición porque, recuerda, "este procedimiento se centra en el aviso tardío a la población, pese a la existencia de información suficiente por quienes en el ámbito autonómico poseían la competencia en materia de protección civil". La jueza de la dana diferencia entre las competencias autonómicas y municipales respecto a una emergencia. "Existe una diferencia radical entre la administración local y la autonómica, al objeto de lanzar alertas a la población, la adopción de medidas de autoprotección. Dicha diferencia radica en el manejo de información, y el presumible, aunque desgraciadamente inexistente, conocimiento de las medidas a adoptar ante una situación de emergencia como elemento que permitiría tomar dichas medidas".

"El análisis fragmentario de la información disponible, no solo por dicho Ayuntamiento [de Utiel], sino en general por la totalidad de ellos", recuerda la instructora en el auto notificado hoy a las partes, "impide atribuir la posición de garante, no solo al alcalde de Utiel, sino al resto de alcaldes, quienes se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa, ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar".

"A diferencia -plantea la magistarda- de quienes asumían legalmente el mando de la emergencia en la administración autonómica, quienes contaban con múltiples canales de información, a través no solo de la Aemet (Agencia estatal de meteorología), los medios de comunicación, sino igualmente la información de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), las llamadas al 112, la disposición de medios personales que debían controlar los barrancos y los cauces, la posibilidad de ser asistidos por técnicos en emergencias en una reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado)", el cerebro de la emergencia.

A lo que hay que sumar que quien es realmente competente en la gestión del plan especial de inundaciones: "En las preemergencias y emergencias declaradas de situación 0 y 1, con objeto de mejorar la operatividad en la gestión, la persona titular de la conselleria competente en materia de protección civil y emergencias, delega la dirección del plan en la persona que ejerza la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre)", que el 29 de octubre de 2024 recaía en Salomé Pradas, la consellera competente en materia de protección civil y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Sobre el caso concreto de Utiel, la magistrada recuerda que "en las actuaciones consta la activación de la alerta hidrológica en los municipios ribereños del Rio Magro a las 11:45 horas del día 29 de octubre de 2024, a consecuencia de un aviso de la CHJ. En el aviso especial que fue emitido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se hace constar expresamente: 'Se recibe de la Confederación Hidrográfica del Júcar aviso de aumento de caudal en el río Magro con un registro de 350 m3/s en el aforo de Guadassuar'", señala en el auto notificado hoy a las partes.

La alerta hidrológica para los municipios ribereños del río Magro conllevaba un aviso en el que "se señalaba que debían mantener la observancia de la evolución y adoptar las medidas preventivas para evitar el acceso de las riberas a las personas. El consejo a la población: "no acercarse a las riberas de los ríos y barrancos que puedan estar activos". La activación de alerta hidrológica supone una situación de emergencia 0 y que la dirección del plan especial de inundaciones "se asume legalmente por el secretario autonómico". Al igual que a las 14 horas cuando se decretó el nivel 1 de emergencia. Aunque a partir de las 15 horas, al elevar al nivel 2, fue la consellera la que asumió la dirección de emergencia.

El fallecimiento de la vecina de Utiel cuyos familiares pedían imputar al alcalde "se produjo después de las 11:45 horas, en su propio domicilio, atendiendo a las declaraciones de las hijas de la misma". El consejo a la población contenido en el aviso de la alerta hidrológica, (de las 11.45 horas que se reitera a las 17:30 horas), era a todas luces insuficiente. La mujer falleció en su casa de Utiel, al inundarse la misma, sin aviso a la finada ni a sus familiares de la necesidad de ponerse a salvo subiendo a una planta superior en otra casa, ya que la suya carece de más plantas que la planta baja".

Aunque la magistrada sí señala que "el alcalde de Utiel adoptó medidas de protección de la población que iban mucho más allá del consejo de no acercarse a las riberas y ríos emitido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, y con una antelación muy superior a la del referido aviso especial: el cierre de los centros escolares". Por ello concluye que "la atribución indiscriminada de responsabilidad penal en los fallecimientos a cualquier autoridad o funcionario público, y en especial de las locales, ha de descartarse de plano. Lo contrario conllevaría a la investigación como presuntos responsables penales de los homicidios y lesiones imprudentes a los alcaldes de la práctica totalidad de las poblaciones donde se produjeron los hechos, lo que nos situaría fuera del derecho penal".

E igualmente apunta que "la medida acertada" adoptada por el regidor de Utiel, "que se cerrara el instituto de educación de secundaria cercano al domicilio de la fallecida, pueda convertirse, a sensu contrario, en un elemento de prueba de la comisión de un homicidio imprudente por el alcalde de Utiel", por lo que reitera el recurso de reforma presentado por la familia de la víctima de Utiel contra el auto de 2 de mayo, en el que ya rechazó investigar al regidor de este muinicipio.

También vuelve a denegar la declaración testifical de José María Chiquillo, senador por el Partido popular y uno de los ponentes en el Senado sobre el proyecto de ley para la protección de infraestructuras críticas, que reclamaba la abogada de una víctima.