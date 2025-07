De lobo "con piel de cordero" a "renegada": enganchón entre Mompó y Vox por el valenciano

El uso del valenciano, más de 40 años después de l'Estatut i la Llei d'Ús, sigue siendo un motivo de conflicto en la C. Valenciana. La presidenta de las Corts, Llanos Massó, de Vox (y también segunda autoridad de la autonomía), ha mantenido un enganchón en redes sociales con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que defiende una radiotelevisión pública íntegramente en lengua propia.

Lo hizo a cuenta de la entrevista que publicaba Levante-EMV al presidente provincial, por los dos años desde su llegada a la corporación, que se cumplen hoy. Massó acusó a Mompó de ser "de Compromís" por defender el uso del valenciano en À Punt. "El presidente de la Diputación de Valencia, aboga por erradicar el español de la TV autonómica. El PP tiene más colores que una caja de Plastidecor", señaló la voxista. Lo que dijo concretamente Mompó en la entrevista es: "Todos los contenidos propios de À Punt deberían ser en valenciano; en castellano ya hay muchas televisiones y no corre peligro". Cabe destacar que Vox y el PP son socios prioritarios en la corporación provincial. Aunque Vox no forma parte del equipo de gobierno de Mompó con Ens Uneix, sí fue clave en su investidura.

Mompó a Massó: "Renegada"

La respuesta del presidente del PP llegó horas después, a través de la misma red social X, tirando de ironía aunque con carga de profundidad: "Que avorrit ha de ser tindre una caixa Plastidecor del mateix color… He rellegit l’entrevista, en castellà, per cert, i no he trobat la paraula ‘erradicar’. Que difícil és ser valencià! Sempre atacats per renegades i renegats (renegadas y renegados) de tots els bàndols quan defensem lo nostre".

A Massó no le gustó la apelación de "renegada", y contraatacó con otra respuesta en su perfil, hurgando en una supuesta contradicción con su partido: "Claro, tú eres más sutil y por tanto más peligroso. A los pancatanistas los vemos venir, tú te disfrazas con piel de cordero. Por cierto, hasta donde yo sé, sigues perteneciendo al mismo partido que el presidente del Consell, ¿no? ¿También lo consideras un renegado?". En este mensaje, la voxista añadía un titular de 2023 de Mazón, que hablaba de introducir más castellano en À Punt.

Mompó ya no entró al trapo, pero su jefe de gabinete, Pepe Todolí, sí replicó a Massó, reivindicando la defensa de un valenciano genuino, "próximo a la realidad sociolingüística de la C. Valenciana". "El President Mompó ho deixa ben a les clares, tan difícil és suportar continuus atacs de Compromís per l’ús d’un valencià admés per l’AVL i que representa el parlar d’esta terra, com suportar atacs des del seu partit contra peticions de protecció d’eixe valencià".