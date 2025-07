Calvente de CESM: "El 80 % de la fuga de médicos es culpa de Conselleria por empeorar nuestras condiciones"

Los médicos de la Comunitat Valenciana se sienten "abandonados, frustrados y traicionados" por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Tras dos años desde su llegada al Consell, han dicho "basta" y comienzan un movimiento de protestas, surgido "desde las bases" del sindicato médico CESM. Su primer movimiento ha sido emitir una carta de protesta hacia Gómez por "incumplir sus promesas", pero no descartan impulsar acciones más combativas, como una huelga. Ya lo hicieron con el Botànic y, ahora, creen que Marciano ha "hecho bueno al anterior conseller", a Mínguez, a quien presentaron batalla. Su presidente, Alejandro Calvente, valor el descontento con la Generalitat, por las medidas implantadas en estos dos años, y con la ministra Mónica García por su propuesta del nuevo Estatuto Marco.

El comunicado al conseller Gómez fue duro. ¿Lo entiende así?

Fue una forma de expresar nuestra decepción. Teníamos muchas esperanzas depositadas en esta conselleria porque, durante la huelga al Botànic, nos escucharon y se reunieron con nosotros. Conocían perfectamente nuestras reivindicaciones. El ambiente, el talante y el sentido de las reuniones era muy positivo. Nos hemos encontrado que todo ha sido un espejismo, que cada decisión solo ha hecho que empeorar las condiciones de los facultativos. Llega un momento en el que no podemos seguir fiándonos de esa supuesta buena voluntad y hemos dicho basta.

¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Ha habido mucha reflexión?

Ha sido un debate interno, una reflexión profunda desde hace meses. Les hemos dejado un tiempo, casi dos años, para reaccionar, planificar y tomar decisiones. Al final, ha hecho bueno al anterior conseller porque lo único que han hecho es perjudicar al colectivo médico y facultativo. Eso lo han visto nuestros afiliados, están defraudados y decepcionados y nos lo han dicho. Por eso, esta carta es un movimiento que surge desde las bases. Sienten que Sanidad y el conseller hacen oídos sordos.

¿Cuál es vuestra mayor decepción?

La mayor frustración es por el retraso en la implantación de las 35 horas. Es el talón de Aquiles de la sanidad pública valenciana porque no tenerla supone que nuestras condiciones sean peores que las del resto de comunidades autónomas, que la privada y que la de países de nuestro entorno. Esto propicia una fuga de médicos porque las condiciones laborales son insostenibles. Estamos perdiendo el capital humano que es lo más importante. Esta jornada supone un problema, sobre todo los sábados, que recuperamos horas y se hacen guardias, que son las peores de todas. La solución era sencilla: que estas sean de 24 horas. Es la mayor decepción porque teníamos mucha esperanza, creíamos que el conseller entendía nuestras peticiones. Lo peor es que ya no creemos que las implante.

Trabajar de lunes a viernes es lo que pretende Sanidad con el cambio de horarios en Atención Primaria.

Lo planteado es una situación todavía peor porque las horas del sábado se deben hacer por las tardes. A la gente se le va a obligar a doblar turnos, con las dificultades que eso conlleva para la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Qué hacemos con los hijos cuando salgan del colegio? ¿Qué pasa si se quiere bajar el fin de semana y se sale de trabajar a las siete? Falta que nos expliquen cómo se gestiona esto.

El conseller señala al Ministerio por la falta de médicos. ¿De quién es la responsabilidad?

Es compartida. La ministra tiene su parte de culpa, pero las condiciones en la Comunitat Valenciana son peores que en otras. Y eso al 80 % está en manos de la Conselleria. La solución no es solo aumentar el número de plazas, que pide el conseller. Si no se ofrecen buenas condiciones, la gente se seguirá marchando y, cada vez, lo están haciendo peor. Los políticos juegan a tirarse la pelota al teja de enfrente, pero para nosotros los dos son responsables, aunque insisto: las condiciones, las impone la Generalitat Valenciana.

Le pregunto por una de las medidas estrellas de conselleria, las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI). ¿Qué opinión le merecen?

Un desastre. Si no son capaces de encontrar facultativos con los contratos previos, no sé cómo pretenden hacerlo si un médico sabe que lo van a poder mover dentro de la ASI hasta un total de 90 días. Es de una miopía de políticos que no ven. Solo nos ven como peones de una cadena. Mire el impacto: es la primera vez que facultativos han renunciado a una plaza en una OPE; es algo inaudito.

El doctor Alejandro Calvente en la sede de CESM. / Kmy Ros/Mediterráneo

¿Qué ha hecho bien el conseller Gómez?

Me cuesta decir algo porque, sinceramente, no vemos nada positivo. Lo único bueno fue escucharnos, pero nos han dejado tirados. La sensación que tenemos es que nos han utilizado y no han cumplido absolutamente nada de lo que prometieron. Las promesas solo han servido para ganar tiempo e imponer su voluntad con funciones magistrales que ya les dijimos que no iban a funcionar y no lo están haciendo. En lugar de verlo y reconocerlo, como cuando estaban en la oposición o al inicio de la legislatura, lo niegan.

¿El comunicado es solo un primer paso?

Queríamos dejarle claro al conseller que hemos llegado al límite, pero estamos abiertos al diálogo. Si no hay respuesta, no la habido hasta ahora, plantearemos medidas progresivas: concentraciones, ruedas de prensa... La última medida es la huelga, aunque no queremos llegar a ella porque perjudica a los pacientes. Si no nos quieren escuchar, es la única opción, como ha pasado con el Estatuto Marco.

Tampoco están contentos con la ministra Mónica García.

Es una perspectiva muy parecida a la de la Conselleria. Teníamos un Estatuto Marco desde 2003, que no reconoce la singularidad del trabajo de los médicos: las guardias, su responsabilidad, su formación... Llevamos mucho tiempo negociando uno nuevo y, ahora, la ministra ha planteado sus cartas y trata de forzarnos hacia unas condiciones laborales aún peores.

En este contexto, ¿cómo ve el futuro para los médicos españoles y valencianos?

Las perspectivas son nefastas. En España producimos más médicos que en ningún otro país y, luego, los maltratamos y les damos una patada en el culo, los echamos. No tenemos unas buenas perspectivas. Lo peor es que el reemplazo profesional sea insuficiente y que la situación empeore, cada día más, por culpa de los políticos.