Torró asegura que el Gobierno hablará con las autonomías infrafinanciadas para mejorar sus ingresos

Rebeca Torró es secretaria de Organización del PSOE, es decir, a nivel estatal, y defiende la labor del Gobierno de España a nivel estatal. Eso sí, es valenciana y en el asunto de la financiación autonómica ha tratado de barrer para casa y recordando sus orígenes ha defendido que el nuevo modelo que ha comenzado con la negociación de una financiación singular para Cataluña también permitirá a la Comunitat Valenciana estar "bien dotada" frente a su actual situación de infrafinanciación.

En este sentido, Torró ha recordado en una entrevista en TVE que procede de una autonomía "infrafinanciada" y ha avanzado que el Ejecutivo central que encabeza Pedro Sánchez tiene que hablar con las comunidades que reciben menos de lo que necesitan. "Lo que vamos a hacer es un sistema acorde para que todas las comunidades estén bien dotadas" y puedan sufragar los servicios públicos, ha indicado.

La nueva secretaria de Organización del PSOE ha negado que el acuerdo de financiación singular con Catalunya rompa la solidaridad entre españoles y señala que el nuevo modelo tendrán que aprobarlo todas las comunidades autónomas. Así, ha defendido que haya acuerdos bilaterales entre el Gobierno central y las autonomías, como el que este mismo lunes han sellado en Barcelona con la Generalitat catalana, y apunta que también se hizo en épocas pasadas con el Partido Popular en La Moncloa.

"Es que se nos olvida muy rápido y aquí hay mucha demagogia por parte del Partido Popular. O es que no nos acordamos de aquello de 'Pujol, enano, habla castellano' y pasamos de eso a que se hablaba catalán en la intimidad", ha indicado en referencia a los acuerdos alcanzados por el expresidente del Gobierno, José María Aznar con la CIU de Jordi Pujol. "No, cómo se va a romper (la solidaridad entre territorios), no habrá un sistema de financiación que no sea acorde y aprobado por todas las comunidades autónomas", ha subrayado.

Escudera del pacto

En la misma línea, ha asegurado que el Gobierno va a preservar esa solidaridad y por tanto el sistema de financiación "no va a ir en contra de ninguna comunidad autónoma" porque lo tienen que aprobar entre todos, ha indicado el mismo día que Gobierno y Generalitat han acordado que la Hacienda catalana recaude todos los impuestos que se pagan en la comunidad.

Torró, ahora número tres de los socialistas, ha ejercido así de escudera del pacto entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central frente a las críticas no solo del PP sino también de presidentes autonómicos del PSOE como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Adrián Barbón (Asturias). Diana Morant, líder del PSPV, sí que ha mostrado su apoyo al acuerdo y ha admitido su "envidia" por la capacidad negociadora de Salvador Illa con el Gobierno central frente a la "confrontación constante" de Carlos Mazón.