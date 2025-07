El Consell descarta negociar bilateralmente la financiación con Montero aunque beneficie a la C. Valenciana

La Generalitat no se va a sentar a negociar con el Gobierno un modelo de financiación como el pactado con Cataluña si para ello debe abrir conversaciones bilaterales con el Ministerio de Hacienda. No lo hará ni en el supuesto, del que desconfían en el Consell, de que este nuevo sistema beneficie a la Comunitat Valenciana, un escenario al que apuntan las primeras estimaciones del Ivie. Así lo ha asegurado este martes la vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano, Susana Camarero, quien ha cargado con dureza contra este "cupo separatista".

En su comparecencia tras el pleno semanal del Consell, Camarero ha criticado el acuerdo alcanzado ayer, el cual considera como un "atentado a la democracia, a la unidad de España y a la solidaridad territorial", y ha adelantado la renuncia del gobierno de Carlos Mazón a sentarse a la mesa con el Gobierno de forma bilateral. "Estamos abiertos a negociar, pero en el lugar donde corresponde", que es "en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y sin bilateralidad".

Camarero no ha querido "entrar en la trampa de las cifras" de estudios como el del Ivie, que señalan que la C. Valenciana recibiría entre 1.805 y 2.473 millones más al año de financiación si siguiera los pasos de Cataluña. "Pelearemos por la financiación que le corresponde a la C. Valenciana", ha dicho tras desafiar al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar ese CPFF, el foro común donde los territorios debaten de esta materia junto al Ejecutivo central. "Que convoquen el CPP y que entre todos determinemos un modelo, sin bilateralidades", ha agregado.

En el Consell están convencidos de que con este tipo de ofrecimientos, pactados con Cataluña y que luego se hacen extensibles al resto, Sánchez pretende agrietar la unidad entre las comunidades del PP, en busca de que alguna de ellas entre al juego y acepte negociar. Y de ahí esa negativa férrea a sentarse con el Gobierno al margen de autonomías. "Eso es romper España", apuntaban desde la Generalitat.

Contra Sánchez y el PSPV

Camarero ha vinculado este nuevo acuerdo con Cataluña a la voluntad de "resistir" en la Moncloa de Sánchez, un objetivo que prima por enima de "ayudar a los valencianos". La portavoz ha avanzado que el Consell dará "toda la batalla política, social y jurídica" contra este pacto, que supone consagrar un "cupo separatista" que ha considerado "un insulto y un agravio" para la Comunitat Valenciana.

"Mientras Sánchez siga asfixiando a la C: Valenciana, tenemos que recurrir a los bancos para que nos ayuden ante este castigo permanente de Sánchez, que mientras sigue insultanto y agraviando a los valencianos, pone bandeja de plata a los separatistas, con cesiones permanentes para resistir un rato más", ha criticado la dirigente popular.

Además de en Sánchez, Camarero ha vuelto a aprovechar el alineamiento total del PSPV con el presidente del Gobierno para poner el foco en el cambio de criterio de los socialistas en materia de financiación, donde ya no reclaman el fondo de nivelación (como sí hacía Ximo Puig) o restan importancia a la ausencia del extra FLA.

"El socialismo valenciano tiene que explicar de lado de quién está", ha expuesto la portavoz, que ha acusado a la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, de liderar un partido que "prefiere se catalanes de segunda que valencianos de primera", en referencia a esa defensa del concierto catalán que hizo Morant el lunes. "Me da vergüenza que defienda ponerse del lado de Sánchez en vez de defender los intereses de la C. Valenciana", ha incidido.

El crédito privado, "única opción"

Sobre el crédito privado reclamado por la Generalitat a los bancos para combatir la falta de extra FLA y al que este martes está previsto que dé luz verde el Consejo de Ministros, Camarero ha insistido en que era la "única alternativa ante el silencio atronador" del Gobierno sobre esa herramienta financiera, que no ha aprobado todavía pero que no descarta activar pese a todo.

La portavoz no se ha mostrado demasiado confiada en que el Gobierno habilite el extra FLA, pero ha avanzado que seguirán reclamándolo, ya que esta vía alternativa de financiación con el sector privado es más cara para la Comunitat Valenciana, dados los mayores intereses que deberá asumir por el préstamo.

Con todo, Camarero ha asegurado que si el Ejecutivo avala esa operación de endeudameinto, la Generalitat podrá pagar "en breves" a sus proveedores, con quienes en mayo el Gobierno de Mazón admitió una deuda de casi 1.500 millones de euros.