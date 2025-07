Desde 2007 sin convenio: el personal del Hospital de Salud Mental de Bétera, contra el “abandono” de la Diputación

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí Marta Rojo

Desde 2007 a la espera del convenio colectivo. Al personal del Hospital de Salud Mental de Bétera, que gestiona la Diputación de València se le ha acabado la paciencia. Decenas de trabajadores de la cincuentena que forman parte del servicio han convocado una concentración este martes a las puertas de la sede de la corporación provincial para exigir la firma inmediata de un convenio colectivo y un acuerdo de carrera profesional para el personal sanitario. Seguirán haciéndolo cada mes, dicen, hasta que el compromiso del ente provincial se cumpla, porque de momento, dicen, es “papel mojado”. “Nos dijeron que tenían que pedir informe económico y así estamos”, denuncian. En la puerta de la Diputación, han desplegado pancartas con lemas como “Pacientes olvidados, trabajadores ignorados” o “los derechos se respetan”. Fuentes de la Diputación aseguran que el documento del convenio se negociará a partir del mes de septiembre.“ Actualmente, el área de Personal está trabajando en poder definir los detalles y concretar una propuesta que tiene como objetivo nacer del consenso entre todos los sindicatos”, destacan.

La negociación se inició, y se han dado reuniones y compromisos, como explican los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Pero a día de hoy, ni el convenio colectivo ni el acuerdo de carrera profesional han sido firmados, registrados o publicados. Durante la última concentración del mes de junio, la Diputación informó a las trabajadoras de que la documentación ya había sido remitida a la Dirección General de Presupuestos, y que se pedía un plazo de 15 días para obtener una respuesta. Pero también se les dijo que, para acometer los cambios, era necesario un informe económico. “No sabemos en qué situación está, si ese informe se ha pedido, si no se ha pedido y no nos han vuelto a reunir”, denuncia Belén Doménech, portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV.

Sin carrera profesional

El personal sanitario de Bétera es el único que no tiene el reconocimiento de la carrera profesional en la Comunitat Valenciana. Belén Doménech explica que sí lo tiene el resto del personal de la Diputación, el personal no sanitario, lo que constituye “uno de los grandes agravios”. Para conseguir ese reconocimiento y para actualizar el convenio colectivo, que está sin tocar desde 2007, “ahora mismo no hay reuniones”, denuncia Doménech. Lo último que saben es que la última negociación terminó con un documento de acuerdo, un documento de carrera profesional a falta de establecer las tablas salariales. Para esas tablas era necesario conseguir un informe económico, del que nada saben.

La portavoz de UGT en el comité de empresa, Teresa Sánchez, tiene la sensación de que el procedimiento se está dilatando en exceso. “Habíamos negociado ya todo el documento de la carrera profesional a falta de las tablas salariales, y hubo un cambio de jefe de recursos humanos, así que nos dijeron que, sin jefe de recursos humanos, no podíamos seguir esa negociación”, explica. Cuando, por otro asunto, se reunieron con la nueva persona responsable, descubrieron que “no sabía nada” a pesar de que desde la corporación les habían prometido que la habían puesto al día. “Estamos en ese punto en que no paran de mentirnos, de darnos largas”, denuncia.

Pancartas en la concentración del personal del Hospital de Salud Mental de Bétera / Redacción Levante-EMV

Funciones y tablas salariales

No solo reclaman un nuevo convenio para mejorar las condiciones salariales, sino que, con el convenio, se especificarán las funciones correspondientes a las diferentes categorías. “Aquí nadie sabe cuál es su función; las hemos pedido en repetidas ocasiones por escrito y siguen sin dárnoslas”, denuncia Sánchez. En cuanto al sueldo, reconoce que el salario base sí les ha sido actualizado en varias ocasiones, pero, en materia de complementos, están “a años luz de los que cobra el personal de Conselleria”. Por eso, les urge esa redacción de las nuevas tablas salariales.

Por su parte, Sara Occhipinti, representante de CSIF en el comité de empresa, cree que lo más grave es “el silencio”. Y, mientras tanto, “las condiciones del trabajo del día a día son nefastas: no se están cubriendo las bajas”. “No tenemos derechos sociales como pueden tener ellos, y eso mientras estamos trabajando con pacientes vulnerables”, denuncia. “Al final, por eso estamos aquí, o sea, hemos decidido que no van a cesar nuestras concentraciones aquí en la puerta hasta que no tengamos un documento firmado y registrado”, ha concluido.

Entre las principales carencias señaladas destacan la ausencia de cobertura de bajas, condiciones laborales desiguales, falta de reconocimiento profesional y la inexistencia de complementos asociados al desarrollo de la carrera profesional.

La Diputación asegura que se negociará desde septiembre

Además, fuentes de la corporación comparan con la situación con el anterior gobierno: “Durante el mandato del PSPV-Compromís, más del 90% del personal se encontraba en situación de interinidad. En cambio, desde el actual gobierno hemos trabajado con firmeza en la estabilización de la plantilla, un proceso que se encuentra en su fase final”. Además, reivindican que se ha aprobado que los profesionales del Hospital de Bétera ya pueden realizar su formación a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), una reivindicación histórica de la plantilla.