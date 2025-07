El PSPV 'calienta' la declaración de Mompó ante la jueza de la dana

A menos de 48 horas de su declaración y casi coincidiendo con su segundo aniversario como presidente de la Diputación de Valencia, que celebró el día de antes, el PSPV ha comenzado a caldear la comparecencia de Vicent Mompó ante la jueza de la causa de la dana reclamándole contar "toda la verdad" de lo ocurrido el 29 de octubre en el Cecopi, en el que estuvo desde su convocatoria a las 17 horas.

Los socialistas han situado la participación de Mompó en la instrucción como testigo como una de las citas destacadas de la semana por sus efectos sobre la gestión de Carlos Mazón aquel día. Hacia esa relación con el 'president' de la Generalitat durante aquella jornada ha apuntado el portavoz del PSPV, Jordi Mayor, quien ha reclamado al dirigente del PPCV que cuente todo lo que dijo "en televisión", en referencia al programa Salvados, y cuántas veces "y de qué habló con Mazón en las horas clave" del 29-O.

En aquella entrevista, como también hizo posteriormente en otras declaraciones, admitió haber hablado con el jefe del Consell por teléfono en varias ocasiones junto a la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, así como le pasó el contacto de algunos alcaldes como el de Utiel, Ricardo Gabaldón, del PP, o el de Cullera, el mismo que este martes empujaba al presidente provincial a contar "toda la verdad" en la comparecencia del jueves, casi tres meses después las dos anteriores suspendidas.

El portavoz del PSPV, Jordi Mayor, comparece ante los medios este martes. / Levante-EMV

"Tiene que aclarar por qué no trasladó toda la información al Cecopi", ha insistido Mayor refiriéndose a que se estaba desbordando el barranco en Chiva a las 18:10 horas, algo que sabía porque la alcaldesa de la localidad había llamado al diputado provincial responsable de bomberos, presente aquella tarde en la sala del Centro de Coordinación de l'Eliana. "Creo que no trasladé aquella información al Cecopi, tampoco sé si el mismo diputado lo trasladó directamente o si esa información estaba ya en el Cecopi, no sabría contestarle”, dijo en aquella entrevista.

Poner "en peligro"

Esta presión hacia Mompó la ha lanzado Mayor como portavoz del PSPV en vez del líder de los socialistas en la provincia de Valencia y 'jefe' de la oposición en la diputación, Carlos Fernández Bielsa, quien mantiene cierta tensión con la dirección autonómica que encabeza Diana Morant. Mayor, sin embargo, es uno de los cargos afines a la también ministra de Ciencia que ha aumentado su influencia interna en el partido en los últimos meses.

Cierto es que la comparecencia de Mayor ante los medios no ha quedado reducida al presidente de la corporación provincial sino que ha sido una crítica general hacia la gestión del PP y especialmente del Consell. En este sentido, ha alertado que el Ejecutivo "está poniendo en peligro la vida de las personas" por culpa de los "recortes seguridad, servicios esenciales y refuerzos", citando las líneas de Metrovalencia, las protestas de los bomberos o el cierre del servicio de cirugía cardíaca en el Hospital de la Ribera.