Torró recuerda el guiño de Mazón en las Corts para denunciar el micromachismo

La nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha llamado a las mujeres a denunciar los casos de "micromachismo" que se viven en la sociedad, un "problema social", que ha señalado que ella misma ha sufrido "en primera persona, en sede parlamentaria" y de parte del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en su etapa como portavoz del PSPV en las Corts.

Lo ha dicho en una entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE en la que, a raíz del caso Francisco Salazar, nombrado en un principio como adjunto a Organización, pero que renunció al cargo después de que varias mujeres del partido denunciaran acoso sexual por su parte, ante lo que Salazar decidió apartarse y los socialistas abrieron una investigación interna al respecto.

Rebeca Torró. / EFE

Así, tras explicar que el partido "ha dado ejemplo" al actuar "rápidamente" una vez se conocieron los hechos, Torró ha indicado que este es un "problema social" que viven las mujeres, que sufren muchos casos de machismo "y micromachismos" y ha puesto de ejemplo que ella misma sufrió un caso así cuando ejercía como síndica de los socialistas valencianos en las Corts. "Yo lo he sufrido en primera persona en sede parlamentaria y muchos micromachismos los viví del propio president de la Generalitat y hay que denunciarlos", ha indicado.

"Falta de respeto"

En concreto, la secretaria de Organización del PSOE se refiere a una sesión de control en la cámara autonómica en la que, según expuso en su momento la propia Torró, Mazón le guiñó el ojo al acabar una intervención. "No voy a tolerar ninguna falta de respeto ni ninguna actitud machista, en la anterior sesión de control, se sentó y me guiñó un ojo", denunció la síndica en octubre del año pasado en la misma tribuna de las Corts.

En ese momento, la dirigente socialista calificó el gesto de "indigno e impropio de un presidente de la Generalitat" y afeó la "condescendencia" que tenía con las mujeres que, añadió, "para su mundo puede ser normal, pero lo que demuestra es una escasa catadura moral". "No me miren con esa cara de incredulidad, no vuelva a dirigirse a mí de esa manera. Ni aquí ni fuera. En los machismos cotidianos, usted es reincidente, no le tiene por qué llamar bonica a una periodista ni guiñarle el ojo a la síndica de la oposición", sentenció la entonces portavoz.

Mazón y Vox

No ha sido la única referencia que Torró ha realizado sobre Mazón en su entrevista en la televisión pública. La dirigente del PSOE ha remarcado sus raíces valencianas (de Ontinyent) cuando vinculó las cacerías de inmigrantes que se están llevando a cabo por grupos ultras en Torre Pacheco con el discurso de Vox contra la inmigración que está aceptando el PP. "Veo cómo Mazón se sustencia de Vox para permanecer en la Generalitat y no todo vale", ha señalado.