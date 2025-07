Compromís 'empareja' a Bolaños y Oltra

El ministro Óscar Puente ha vuelto a utilizar el altavoz de X para clamar contra la impunidad de los jueces tras la resolución del Tribunal Supremo que observa "una absoluta ausencia de indicio mínimamente fundado" en la acusación de Félix Bolaños. Si un juez (Peinado, en este caso) "intenta imputar a un ministro y nada le sucede, es evidente que es absolutamente impune", decía.

Y ese hilo lo ha cogido Compromís para enlazar lo de Bolaños con el "no caso de Mónica Oltra", que "la Audiencia reabre cada vez que el juez instructor concluye que no hay nada". La pregunta que deja el diputado de Iniciativa (el partido de Oltra dentro de la coalición) Alberto Ibáñez es esta: "¿Habrá que hacer algo para terminar con la impunidad de las togas negras, no?"