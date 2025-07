La CHJ reactiva la toma de riego del embalse de Forata

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha logrado reactivar el suministro de regadío gracias a trabajos de emergencia y mantenimiento para extraer lodo del embalse. Una semana después del bloqueo que ocasionaron los sedimentos arrastrados por la dana del 29 de octubre, el organismo ha vuelto a poner en marcha el sistema y el desagüe que se tenía previsto para hace 10 días ya es una realidad.

La avenida trajo a la presa dos millones de metros cúbicos de sedimentos que acabaron impidiendo y aplazando el desagüe que se tenía programado para la semana pasada. Estos obstruyeron las rejas de protección de la toma de riego y no podía pasar el agua por ninguno de los dos conductos con que cuenta el sistema. Por ello, tras distintas maniobras de extracción, la CHJ ha conseguido liberar hoy miércoles una de las rejas y el agua ha vuelto a fluir desde este mediodía, aunque solo por uno de los dos canales de salida.

Se ha consegudio liberar una de las rejas de protección que impedía la circulación del agua / CHJ

Una apertura parcial para comprobar el funcionamiento

El éxito de las maniobras de extracción y mantenimiento ha permitido que se haya realizado una apertura parcial para comprobar el correcto funcionamiento de la toma de riego. Así se ha dejado abierta durante cerca de 10 minutos vertiendo un volumen que no ha sobrepasado los 2 m3/s. No obstante, la CHJ señala que el canal que está operativo podría desembalsar un máximo de 15 m3/s, pero que no está previsto que se extraigan grandes cantidades en los próximos días, de modo que los terrenos que colindan con el cauce del Magro no están bajo riesgo. Además, se mantendrán los trabajos para liberar la segunda reja y los de emergencia que continuarán durante meses.

Superar el problema es un alivio para la situación de este verano y de cara al otoño. Con la puesta en marcha de la toma se asegura el control de la reserva hidrológica, disponer de un regadío de manera normal -hasta ahora la presa contaba con un sifón para garantizar el suministro- y del caudal ecológico.

"Tenemos margen de sobra para alcanzar el resguardo estacional, que es la parte importante que tienen todos los embalses para la laminación de avenidas y que permitiría absorber posibles lluvias fuertes", señala el director técnico de la CHJ, Manuel Morán.

Las reservas de la CHJ, al 60 %

Los embalses de la confederación del Júcar están en una situación positiva respecto al año anterior. La dana y las lluvias posteriores han aumentado las reservas y el embalsado de la cuenca a fecha de hoy se encuentra próximo al 60 %. En comparación con la misma semana de 2024, supone un 10 % más. En este sentido, la Agencia Estatal de Metereología señala en el resumen de la evolución de las precipitaciones que la Comunitat Valenciana está "por encima de sus valores normales" durante el año hidrológico (abarca del 1de octubre hasta el 30 de septiembre).

El embalse de Forata está al 72,66% de su capacidad máxima / CHJ

Asimismo, el estado de Forata respecto a 2024 es notablemente positivo. Entonces se encontraba por debajo de los 8 hectómetros cúbicos de un total de 37,3. A día de hoy contiene más de 27 hm3. Hay que recordar que el verano pasado la red estaba bajo alerta de sequía. Pero los episodios de lluvia han revertido la situación y han permitido que el verano se esté afrontando con más reservas.