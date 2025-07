Ens Uneix aleja una moción de censura en la diputación: "El PSOE le ha hecho un favor a Mompó"

La última vez que Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y líder de Ens Uneix y de la plataforma Unió Municipalista, compareció ante la puerta de las Corts fue en abril y sus palabras causaron pánico en la Diputación de Valencia. "El pacto está en peligro", dijo quien tiene el voto clave para sostener al 'popular' Vicent Mompó. Tres meses después el escenario es totalmente distinto y esa hipotética moción de censura ha quedado en nada. Entre medias, como elemento clave, el ascenso de Rebeca Torró como secretaria de Organización del PSOE.

Rodríguez ha negado este miércoles que el pacto entre Ens Uneix y el PP en la Diputación de Valencia esté en el aire. Y no lo ha hecho por destacar la fortaleza de la alianza, ni la buena marcha del gobierno, ni los frutos del acuerdo, no, ha sido más bien porque la alternativa, un pacto con el PSPV para desbancar al actual presidente provincial del PP está prácticamente cerrada y no precisamente por una acicón de los socialistas valencianos, sino de Ferraz.

"El PSOE ha hecho un favor enorme a Mompó", ha expresado el alcalde de la capital de la Vall d'Albaida señalando como motivo el nombramiento de Torró como nueva responsable de la sala de máquinas del Partido Socialista en España. Rodríguez ha recordado que si en su momento, hace dos años, "uno de los problemas" para negociar la presidencia de la corporación provincial fue que Torró había sido designada síndica en las Corts, ahora esta situación se agrava con su ascenso como número 3 del PSOE.

Ruptura con Torró

Rodríguez y Torró son viejos conocidos. La hoy secretaria de Organización comenzó su carrera al lado del alcalde de Ontinyent, siendo una de sus principales aliadas. No obstante, ante la detención por la Operación Alquería y caída en desgracia en el PSPV de Rodríguez, entonces presidente de la diputación, Torró prefirió las siglas de su partido a su antiguo lugarteniente provocando una ruptura que a día de hoy sigue siendo vista por los que luego fundaron Ens Uneix como una traición.

De ahí que este miércoles Rodríguez haya repetido hasta en dos ocasiones el "favor" del PSOE a Mompó. Lo ha dicho en el inicio de la recogida de firmas de los municipalistas para que se pueda tramitar su Iniciativa Legislativa Popular para reformar la ley electoral y bajar así la barrera de entrada en las Corts del 5 % actual de los votos en toda la autonomía a un 3 % provincial. Para ello, no obstante, no solo deberán reunir 10.000 firmas sino lograr el voto a favor de PSPV y PP.