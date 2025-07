Lo importante de la financiación más allá de la trifulca de siempre: 6 claves

El tema de la semana es la financiación singular de Cataluña, aunque el nombre le parece un eufemismo al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que sugiere llamar al acuerdo del Gobierno de España con el de Cataluña “cupo separatista”. Más allá del choque ideológico de todos los días, el debate va a la sustancia de uno de los asuntos clave para el futuro de la Comunitat Valenciana: garantizar recursos suficientes del Estado para los servicios públicos fundamentales, algo que no ha sucedido con los sistemas de financiación de las autonomías que han operado hasta ahora. Más allá de desencuentros (incluso internos), el debate es más interesante para el Gobierno de Pedro Sánchez que el de la corrupción de sus directos colaboradores hasta ahora, que es el que ha focalizado la agenda pública en las semanas pasadas. Algunas claves a tener en cuenta para situar lo importante de la discusión:

1. Origen viciado. El acuerdo del lunes se ha presentado como bilateral pero solidario (extensible a otros territorios), que es la fórmula con la que el Gobierno de Sánchez intenta superar (y hacer digerible) el origen particular de lo que en la práctica supone dar un vuelco al modelo de financiación actual, firmado en 2009, caducado en enero de 2014 y que ha agravado la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Es así porque el punto de partida está en el acuerdo entre partidos para que Salvador Illa (PSC) se hiciera con la presidencia del Govern catalán.

2. Apriorismos. La cuestión de fondo es lo suficientemente importante para apartar los argumentarios partidistas de cada día y permitirse no ser previsibles. Esto no va de apuntalar a Pedro Sánchez por encima de todas las cosas ni del último empujón para derrocarlo. Lo importante en este debate son los intereses de los valencianos. Parece una obviedad, pero a la vista de los hechos, se olvida. Conviene tener claro que de lo que se está hablando es de los recursos para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos.

Bilateral en Barcelona. / Andreu Dalmau

3. Puerta trasera. Que una medida sea circunstancial no quiere decir que su aplicación sea negativa. Los cambios en la financiación autonómica que el Gobierno está planteando por la puerta de atrás al ofrecer extender el modelo catalán no son el escenario ideal, pero se antoja difícil de justificar cerrar la puerta de entrada cuando organismos de toda solvencia como el IVIE (los mismos que se utilizan para certificar el trato injusto a la Comunitat Valenciana) dice que trasladar el sistema supondría unos ingresos adicionales cada año para la Generalitat de 1.805 millones. Un préstamo por una cifra similar ha tenido que negociar ahora la Conselleria de Hacienda para pagar a los proveedores mientras llega (no se debería usar políticamente, incidamos una vez más) el fondo de liquidez extraordinario del Gobierno (extra FLA) para cubrir el déficit del ejercicio anterior.

Los valencianos han decidido libremente un gobierno con una política fiscal determinada. Esta no debería estar condicionada por la infrafinanciación

4. Autonomía fiscal. El modelo a conseguir debe garantizar que la aportación por ciudadano (tras tener en cuenta variables de densidad de población) es la misma en toda España para los servicios públicos básicos, algo ahora que no sucede. A partir de ahí, cada comunidad puede organizar su régimen de impuestos. Es una de las claves para el autogobierno. No está justificado pedir al Consell que no rebaje impuestos o no se queje de la carencia de ingresos del Estado. Los valencianos han sido libres para votar un gobierno con una política fiscal determinada. Esta no debería estar condicionada por la infrafinanciación.

5. Deuda. El modelo que venga debería partir de una igualdad de base y eso supone resolver la mochila de la deuda acumulada durante años de financiación por debajo de la media española. El lastre en la Comunitat Valenciana es de más de 60.000 millones, que obligan cada año a pagos por intereses comparables al presupuesto de la Conselleria de Educación. Esa diferencia con las autonomías bien financiadas perpetuará el maltrato si no se soluciona.

6. Ordinalidad. Es el vocablo de la semana. Significa que ha de existir un equilibrio entre lo que se aporta y lo que se recibe. No se puede ser la tercera en poner fondos al sistema de financiación y la decimocuarta en el reparto por habitante. Es la queja histórica de Cataluña. Algunos analistas lamentan que no es un principio progresista, que propugna la redistribución. Para otros es un debate falso porque de lo que se está hablando es de la aportación del Estado por ciudadano para los servicios públicos y esta ha de ser igual en todos los territorios. El principio, en todo caso, debe beneficiar a la C. Valenciana, que estando en el último lugar en ingresos por habitante solo puede mejorar si se aplica.