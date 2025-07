La jueza de la dana afea a una abogada que intenta introducir bulos sobre las víctimas y la falsa conexión de Forata y el Poyo en la causa

La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha dictado dos autos en los que rechaza los recursos de reforma presentados por una letrada a la que afea que intente introducir en la causa "bulos" sobre la cifra de víctimas y la falsa conexión entre la presa de Forata y el barranco del Poyo.

"Ha de calificarse como un auténtico bulo la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo", responde la magistrada a la insistente petición de la letrada, que representa a la mujer de una víctima que falleció en Cheste. "La presa de Forata no afectó, pese a la insistencia de algunas representaciones, en el barranco del Poyo. Dichas afirmaciones erróneas eran disculpables en un primer momento de la investigación, pero la insistencia en el presente momento procesal, carece de sentido, desvía el correcto análisis de los desbordamientos en barrancos y ríos y no aporta elemento alguno en la investigación de los fallecimientos. No se basa en ningún tipo de informe real, dato, más allá de las conjeturas y se aparta de la simple situación geográfica de la presa, en este caso la de Forata en relación con los barrancos y cauces". La magistrada vuelve a reiterar las explicaciones que ofreció el ingeniero de caminos Francisco Vallés y añade las de la catedrática de Geografía, Ana Camarasa, "experta sobre el barranco del Poyo, que de forma detallada y técnica explicó las características del barranco y descartó de forma rotunda cualquier tipo de repercusión de la presa de Forata en el desbordamiento del barranco del Poyo".

La misma abogada, en otro recurso de reforma desestimado también por la jueza de la dana, también duda de la cifra total de víctimas mortales que provocó la dana el 29 de octubre. "En el escrito de recurso, de difícil lectura, -relata la jueza- se apela de manera frecuente a que se debe buscar la verdad de los hechos, intenta introducir en el procedimiento bulos sobre el número de fallecidos. Frente a la cifra real de 228, una de ellas embarazada de 8 meses, lo que supondría la pérdida de 229 vidas humanas, una de ellas dependiente, se dice por dicha acusación que son más de 300 personas: "Siendo muchas más las muertes que produjeron las aguas que las que vienen siendo judicialmente contabilizadas, y no sólo las que se vienen listando de forma reiterada, con desprecio y desconocimiento absoluto a la realidad".

La magistrada responde a la letrada que "no se aporta prueba alguna de dicha afirmación, nombres e identidades que le llevarían a sostener que existirían más de 70 personas que han fallecido y que no se reconocen. En otro escrito de reforma de la misma representación se fijaba la cifra de fallecidos en 257. De forma insistente en otro escrito, por la misma representación se afirmó que la cifra de fallecidos eran 232". Por tanto, rechaza de nuevo el recurso para solicitar diligencias que relacionan la presa de Forata con el barranco del Poyo.

Por último, en la providencia notificada hoy a las partes, la magistrada acuerda, entre otros extremos, incorporar a la causa las declaraciones de diversos perjudicados y citar a otros para el ofrecimiento de acciones. Y comunica a las partes que se han adherido a la petición de Acció Cultural del País valencià (ACPV) representada por el abogado Manolo Mata relativa a la permanencia del juzgado de Catarroja en la Ciudad de la Justicia de Valencia que ya ya ha presentado dicha petición en un acuerdo de la Junta de Jueces del Tribunal de Instancia de Catarroja.