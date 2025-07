Mompó declara por la dana como testigo con el foco puesto en Mazón

“Esperemos que a la tercera sea la vencida”, dijo Vicent Mompó el pasado mes de abril, después de que su declaración ante la jueza de la dana se suspendiese por segunda vez. Esa tercera oportunidad será este jueves. Tras dos aplazamientos, la declaración como testigo del presidente de la Diputación de Valencia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja centra la atención política e informativa. Mompó fue espectador de excepción de la gestión política de la dana, por su presencia en las horas críticas en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y por su contacto telefónico con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ausente ese día en el centro hasta las 20.29 horas.

Es en la Generalitat donde la la legislación sitúa las competencias en materia de protección civil y, por tanto, la jueza de la dana señala que los responsables autonómicos eran quienes tenían la responsabilidad de avisar ese día, donde solo se advirtió a la población a través de un mensaje “tardío” y “erróneo”, según ha manifestado la magistrada a través de sus autos. Mompó llega "con la tranquilidad de estar donde tocaba" el 29-O, según dijo en su anterior visita al juzgado. Comparece en calidad de testigo, con la obligación de responder a todas las partes y de decir la verdad.

En principio, el dirigente provincial acude a testificar con la mochila libre de cargas. No formó parte del Cecopi. Por tanto, no estaba legalmente obligado a estar allí ni tenía competencias según el plan de inundaciones, aunque de su institución, la diputación, sí depende el Consorcio de Bomberos, que jugaba un papel clave ese día. El director técnico de la emergencia era José Miguel Basset, el exinspector jefe del consorcio. Especialmente controvertido es el episodio de la retirada de la vigilancia del barranco del Poyo, al mediodía, dado el descenso de caudal. Según parece, nadie volvió a prestar atención al cauce, sobre el que había una alerta hidrológica. Generalitat y Gobierno se cruzan responsabilidades sobre quién debió avisar de lo que se estaba gestando aguas arriba.

Mompó llegó a l’Eliana a las 17.45 horas, según las cámaras de videovigilancia del Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana. Desde la mañana había estado pendiente del temporal, especialmente en la comarca de la Ribera, aunque cuando decidió acudir al Cecopi iban camino de Utiel, donde ya no se podía acceder. En ese inpás incluso se encontraron con los tornados que azotaron la comarca.

A las 11 horas del 29-O ya empezó la "película de terror"

Este periplo lo reveló el mismo Mompó durante la entrevista que concedió al programa Salvados de La Sexta, que la jueza de la dana incorporó a la causa. Algunos detalles sobre la jornada del 29 de octubre que dio en el programa serán objeto de preguntas durante su comparecencia. Mompó explicó que las fuertes lluvias ya se produjeron en Utiel y l'Alcúdia, donde llegó a las 11 de la mañana y donde ya había un "helicóptero haciendo rescates y camiones volcando. A partir de ahí empieza la película de terror", aseguró en La Sexta. Aún quedaban seis horas para que los responsables autonómicos convocaran el Cecopi. El presidente de la Diputación de València también admitió que llamó a su familia para que "no saliera de casa" y que vivió esas horas "con tristeza, el móvil no paraba: advertían de vecinos con el agua al cuello, personas incomunicadas. Se vivió con impotencia sobre todo. Saber que iba llegar, que iba a morir gente y que no podíamos hacer nada".

A las 18 horas sabía de la situación en el barranco del Poyo

Aunque el detalle más grave que reveló fue que a las 18 horas del 29 de octubre ya se sabía cómo bajaba el barranco del Poyo. "¿A ustedes en el Cecopi no les avisa ni Policía Local, Nacional ni Proteccion Civil, ni bomberos de lo que que estaba pasando ya a esa hora en el barranco en Chiva?", le preguntó el periodista Fernando González "Gonzo". La respuesta de Mompó es reveladora. "Creame si le digo que esa información yo sí que la tenía, porque había hablado con el diputado de bomberos que transmitió, me dijo textualmente, que habia llamado a la alcaldesa de Chiva sobre las 5 o cinco y algo de la tarde. [Y que ella le contestó:] 'Mira Avelino, no sé por qué me llamais, el barranco por aquí está bien'. Pero a la media hora o veinte minutos ya le llamó llorando que aquello era una debacle, que se iba a acabar el mundo y que estaba arrasando el barranco con todo".

Gonzo repreguntó a Mompó si trasladó esa información al Cecopi. "Yo creo que no. No sabría decirle si el mismo compañero [el diputado provincial de bomberos] la trasladó, si la tenia yo y no la trasladé fue porque ya se tenia esa información. Esa es la parte alta [del barranco], si no continuaron alertandonos entiendo que es porque los profesionales no tenian las alertas adecuadas o no transmitian la realidad de lo que estaba pasando", se excusó Mompó. Y este será otro de los detalles que tendrá que aclarar Mompó ante la jueza de la dana.

En el Cecopi, según ha reconocido Mompó estos meses, el presidente de la diputación también apremió a los responsables a enviar el mensaje de aviso. “Enviad la alerta de una puta vez”, llegó a decir, ante las largas deliberaciones. Siempre ha insistido en la atención centrada exclusivamente en Forata que se mantuvo durante toda la reunión. También ha reconocido que mantuvo contacto con alcaldes, así como con el president de la Generalitat: tanto él como la consellera Pradas. Fue una información que desveló Mompó y que provocó un gran revuelo.

En la entrevista publicada por Levante-EMV el pasado domingo, Mompó señala sobre la participación de Mazón en el aviso a la población: “Respecto a mí, las dos conversaciones que tuve por WhatsApp, me llamó el presidente y luego le llamé yo, una creo que fue de 17 segundos y la otra de veintipico. No hubo tiempo a hablar de muchas cosas y además en las dos le envié el contacto de dos alcaldes: la primera llamada, la de Ricardo Gabaldón [alcalde de Utiel], y la segunda de Jordi Mayor, el alcalde de Cullera. Por tanto, entiendo que me preguntaría muy rápidamente por Utiel y por Cullera. Eso es lo que yo hablé con él. Entiendo que no condicionó en nada en cuanto al envío del EsAlert, pero eso tendrá que dictaminarlo la jueza”.

De nuevo, presión sobre la dana

La declaración de este jueves, por motivos evidentes, se ve rodeada de una gran expectación política. En el Palau se teme que los focos mediáticos vuelvan a situarse sobre la gestión de la dana, en un momento en que los problemas del Gobierno y la presunta corrupción en el seno del PSOE han rebajado la presión en torno a Carlos Mazón, que ha superado sin daños la reválida del Congreso nacional de Feijóo.

Los socialistas, mientras tanto, buscan precisamente amplificar el eco de esta declaración. El portavoz en la diputación, Carlos Fernández Bielsa, exigía esta semana explicaciones claras a Mompó en su comparecencia judicial por la dana, y reclama que ofrezca “un relato veraz, completo y detallado”, así como explicar por qué no exigió a Mazón “que tomara decisiones cuando ya conocía desde mediodía hechos graves”.