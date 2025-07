Los municipalistas empiezan a recoger firmas para al menos bajar el listón al 5 % provincial

La plataforma Unión Municipalista ha comenzado oficialmente este mediodía la recogida de firmas frente a las Corts para una iniciativa legislativa popular con el objetivo de acabar con la "anomalía democrática" de la barrera electoral del 5 % autonómico. Así lo ha definido David García, alcalde de Nules y promotor de la iniciativa junto al alcalde Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, ambos de Ens Uneix.

Se trata de una iniciativa para recoger 10.000 firmas y lograr así que se debata esta propuesta: el objetivo es pasar del 5 % de votos para poder tener representación al 3 %, y que de autonómico pase a provincial. Eso permitiría que una candidatura por Valencia, por ejemplo, lograra diputados con unos 50.000 votos.

La plataforma Unión Municipalistas, que se puso en marcha hace un año con la vista puesta en las diputaciones, se ha lanzado ya a la carrera autonómica para 2027. Y tiene prisa. El objetivo es no agotar todo el plazo para recoger las firmas y acelerar el próximo mes y medio, con carpas en los pueblos y firma a través de la plataforma electrónica, para poder meter el debate en las Corts en septiembre. La ambiciosa hoja de ruta pasa por tenerla aprobada antes de fin de año.

Un debate cíclico

Parece complicado. Se trata de un debate que cíclicamente llega a las Corts, pero que no se sustancia. Históricamente han sido muchos partidos los condenados al extraparlamentarismo, al no poder alcanzar ese listón. Partidos con más de cien mil votos se han quedado fuera: desde el Bloc a EU, pasando por Unión Valenciana o Podemos, en las últimas autonómicas.

"Buscamos la normalidad democrática. Somos la única autonomía junto a Extremadura donde el cómputo es autonómico y no provincial. Estamos en la anomalía democrática que hoy no tiene ningún sentido", ha dicho David García.

Ens Uneix aprieta la negociación

Para convencer al resto de partidos, especialmente al PP ya que la izquierda sí se mostró a favor de bajar el listón la pasada legislatura, los municipalistas juegan con la carta de Ens Uneix. El partido de Jorge Rodríguez es esencial para el PP, ya que gobiernan en coalición la Diputación de Valencia. Eso sí, en Ontinyent de momento no quieren poner el dedo sobre el botón nuclear.

A las puertas de las Corts, Rodríguez señala que aprobar esta ILP no es una línea roja para mantener el pacto provincial con Vicent Mompó. "Somos gente razonable. A la mínima no rompemos el coche. Lo que no era razonable es que una institución no facilitara el debate", dice sobre el enganchón de abril, cuando entonces sí dejaron el acuerdo en 'standby' por un hipotético veto a la ILP.

Desde entonces ha habido negociaciones. El PP no se pronuncia, pero hace números en el convulso e imprevisible escenario electoral post-dana. La ILP de los municipalistas es de máximos, pero reconocen que están "abiertos a otros tipo de propuestas y a valorarlos". "Lo que si hemos conseguido es que como minimo se sienten a hablar", dice Rodríguez sobre el PP. Una rebaja del listón al 5 % provincial ya sería un avance, conceden.

Moción en la diputación

Mientras tanto, los partidos de las Corts (PP, PSPV, Compromís y Vox) van a tener que posicionarse la semana próxima en la diputación, donde Ens Uneix ha presentado una moción en este sentido para empezar a agitar el debate. Natàlia Enguix, vicepresidenta provincial, señala que han demostrado que los partidos municipalistas son un socio fiable. "Somos un partido serio y responsable", apunta. Y ahora quieren llamar a la puerta de las Corts.