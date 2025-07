Las víctimas de la dana, "a la espera" tras el fin del veto del PP en Europa: "Cuando se vote, lo creeremos"

“Hacemos una valoración positiva, pero es una declaración de intenciones”. “No nos fiamos”. “Hasta que no esté firmado y no se vote no me lo creo”. Así han recibido las tres principales asociaciones de víctimas y damnificados de la dana del pasado 29 de octubre la noticia de que -aparentemente ahora sí- el PP en el Parlamento Europeo dejará de bloquear que se trate esta catástrofe en la Comisión de Peticiones. Porque es el quinto intento, y llega después de varias ocasiones en las que, denuncian, el PP les prometió el apoyo a su petición y después lo incumplió.

“Positivo” pero “a la espera”

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ve “positivo” el cambio de rumbo del PP europeo pero, eso sí, se manifiesta “a la espera”. “Es una declaración de intenciones parece que bastante en firme porque ellos mismos han dado a conocer esta decisión a los medios”, considera.

Álvarez explica el motivo que el PP esgrimió para el bloqueo: dijeron que el texto inicial de la petición estaba politizado y que, desde su título, se “presuponía cuál debía ser el final de la investigación”. Sobre la petición inicial sobre la dana, el eurodiputado del valenciano del PP Esteban González Pons dijo creer "firmemente en su utilidad”, eso sí, “siempre que el título no prejuzgue el resultado de la investigación". "No buscamos culpables, sino respuestas y soluciones duraderas", indicó. Ante ese bloqueo, la asociación que preside Álvarez y la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024, otra de las tres mayoritarias, llegaron a un acuerdo para registrar una nueva petición que pudiera pasar el bloqueo de los populares, como aparentemente ha ocurrido.

Pero la presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024, Mariló Gradolí, prefiere no valorar la aparente decisión del PP de desbloquear su comparecencia en la Eurocámara hasta que no se materialice. “Mientras no se vote, preferimos no valorar el anuncio, porque no nos fiamos”, explica. Y recuerda que, en su tercer intento, también se les prometió que se atendería la petición “y finalmente no fue así”. Ahora, por tanto, creerán en el levantamiento del veto cuando lo vean.

“Cortina de humo”

Es un escepticismo que comparte la tercera de las asociaciones mayoritarios, en este caso de damnificados, la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia. “Yo no estoy tan segura de que vaya a ocurrir”, duda Elisabeth González. La portavoz recuerda que ocurrió algo similar en la comisión de investigación en Les Corts Valencianes: “primero no querían, luego dijeron que sí, luego volvieron a decir que no”. Ahora, todavía están esperando que se les convoque y conocer en qué términos -si se acepta su petición de que puedan acudir dos representantes de cada asociación y que se abra la sesión a las víctimas que lo deseen-.

González espera que esta nueva promesa no sea “una cortina de humo”, como la apertura que manifestó el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a reunirse con las asociaciones. “Mandamos una carta pidiendo que esa reunión fuera en la zona cero y con cámaras y, primero no nos contestaron, y luego dijeron que era inaceptable”, denuncia. Tampoco han tenido suerte con la carta que el presidente de la asociación, Christian Lesaec, envió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el silencio de Mazón. “Cuando Christian reclamó a Génova, le dijeron que no habían recibido nada, aunque tenemos certificados y justificantes de la entrega”, lamenta.