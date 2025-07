El Consell lleva al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo el reparto de menores migrantes: “No caben en el sistema”

De 4.900 menores migrantes no acompañados, a la Generalitat le corresponde atender e integrar en el sistema de Servicios Sociales a 571, según la distribución que ha hecho el Ministerio de Juventud e Infancia, que comenzará a aplicar este reparto el 28 de agosto. Pero su atención es “imposible” con los recursos de los que dispone la Generalitat, según la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que ha afirmado que “hoy, no caben en el sistema”. Cree que el Gobierno de España usa a los menores como “cortina de humo” para que no se hable de casos como el de Koldo García y José Luis Ábalos y acusa al Ejecutivo central de ser “irresponsable”.

Lo ha dicho sobre la no celebración de la Conferencia Sectorial sobre el reparto de menores migrantes, donde no han acudido representantes de las comunidades gobernadas por el PP, y la consiguiente falta de quórum ha impedido la celebración de la misma. Asegura Camarero que se ha reunido “de forma ilegal” porque la comisión de directores generales que debía preparar el orden del día de la reunión concluyó “sin acuerdo”. “Y si no hay orden del día acordado, no hay conferencia sectorial posible porque no tiene orden del día; le hemos mandado un requerimiento a la ministra anunciando esta cuestión y como paso previo para un contencioso administrativo y la ministra no ha contestado”, ha explicado la vicepresidenta.

“Cortina de humo”

Y el motivo para no acudir es que, dice, se niegan a “ser cómplices del atropello del Gobierno con las comunidades autónomas en esta materia”. “Se están tomando acuerdos de forma discrecional, de forma inconstitucional y de forma irresponsable, que es lo que más duele”, ha indicado.

En este sentido, sobre la distribución por la cual la Comunitat Valenciana debe acoger a 571 menores migrantes, lamenta que “no obedece a un criterio objetivo ni compartido con las comunidades autónomas”. También ha censurado “las prisas”. En concreto, cree que se deben a la voluntad de intentar utilizar a los menores como “cortina de humo para que se hable de esto y no de los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez”. Además, Camarero sostiene que el reparto es inconstitucional “porque invade competencias de las comunidades autónomas”.

45 millones de coste

Pero, sobre todo, incide en el coste que tiene integrar a cada persona en el sistema de protección, además de en los recursos disponibles. Este coste es, según la vicepresidenta, de 218 euros por persona y día, lo que supone un coste de 45 millones de euros al año por el conjunto de los 571 menores. “Son 45,5 millones de euros que no nos va a aportar el Gobierno de España y que nosotros tendríamos que sacar no sé de dónde, si restarlo de la dependencia, si restarlo de de las políticas sociales de este gobierno, porque el Gobierno de España pretende repartir estos menores a cero presupuesto”, ha lamentado. A eso se suma que no existe, según la vicepresidenta, un calendario, no se sabe cuándo llegarían ni en qué condiciones, “si vienen niños enfermos, si vienen niños con discapacidad, niños adolescentes”.

Eso, añade, en un sistema que está “colapsado”, al 160% de su capacidad. “En el último año hemos incrementado un 63% las plazas de menores no acompañados, y por lo tanto, hoy no caben en el sistema más niños”, ha asegurado. No se les puede recibir “con la dignidad que se merecen”, y así se lo han dicho las entidades: “, "No tenemos ni infraestructura ni personal”, según Camarero.

"Por todas las vías posibles"

De momento, desde la Vicepresidencia no hablan de cómo articular su integración en el sistema de protección porque esperan no tener que hacerlo. Mientras tanto, han acudido al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges aludiendo al interés superior del menor. “Nosotros vamos a hacer todo lo posible por todas las vías posibles para evitar este reparto. Insisto, no por falta de solidaridad, sino por responsabilidad”, ha afirmado Camarero

La vicepresidenta ha hablado también de emancipación: “Cuando estos jóvenes cumplen los 18 años dejan de estar en el sistema de protección de las comunidades autónomas y pasan a la vulnerabilidad más absoluta porque el Gobierno de España ha hecho cero”. Mientras, dice, la Comunitat Valenciana ha ayudado a más de 400 jóvenes en pisos tutelados y más de 2.300 fueron acompañados para buscar empleo a través de las oficinas mentoras.