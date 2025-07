La alerta de Greenpeace sobre el litoral: "El crudo aviso de la dana cayó en saco roto"

La dana del pasado 29 de octubre no ha servido para frenar el avance urbanístico en zonas de riesgo. Así lo denuncia Greenpeace en el informe Destrucción a toda costa 2025: impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral. Un desarrollismo que no solo apunta "a la relajación de la normativa de construcción en áreas inundables, sino que amenaza todavía más" al litoral costero de toda la Comunitat Valenciana y a especies en peligro de extinción, según el informe del colectivo ecologista. "El crudo aviso de la dana cayó en saco roto", llegan a señalar. "No sirvió para paralizar proyectos en zonas de riesgo, más bien lo contrario. Tan solo un mes después de la dana se aprobó un decreto para simplificar los trámites que permitan construir en los primeros 200 metros de costa y están en trámite otros cambios normativos que permitirían construir en zonas inundables, ahora restringidas", remarca el documento hecho público este jueves.

Más de 8.000 viviendas nuevas en la costa de Alicante

Alicante es la provincia más afectada por los proyectos urbanísticos que se están desarrollando según Greenpeace. Así, señalan que en Benidorm el plan Ensanche de Levante prevé levantar 2.300 viviendas nuevas repartidas en edificios de 20 plantas, así como la construcción de más de 15 hoteles y tres centros comerciales. En la Vila-Joiosa denuncian que se "está construyendo varias promociones residenciales a 50 metros y a 100 metros del mar frente a la playa del Torres". Y en la Cala Mosca, en Orihuela, la construcción de 2.200 viviendas nuevas afecta a la población del caracol Tudorella mauritancia, una especie catalogada "en peligro de extinción" por la IUCN.

Además, en Pego, en la comarca de la Marina Alta, están aprobados dos planes urbanísticos. Por un lado, "las viviendas del Plan de Actuación Integral (PAI) de Penya Roja, a medio construir tras la quiebra de Martinsa Fadesa en 2008 y que han sido adquiridas por un nuevo grupo inmobiliario con objeto de finalizar el proyecto con 1200 viviendas adosadas". Y por el otro lado, "el PAI Pego Golf, aprobado en 2013, incluye la construcción de 1300 viviendas y campo de golf". Ambos planes están próximos al del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva.

Vista aérea de la Marjal de Pego Oliva / Estepa

La Marjal del Puig y el Parc Natural de l'Albufera

En Valencia la situación no es muy distinta. En Cullera está prevista la construcción de casi 5.000 nuevas viviendas departidas en 35 torres que se levantarían hasta las 25 plantas, y dos de 40; y se ubicaría en la desembocadura del Júcar, de acuerdo al informe de Greenpeace. En El Puig, se construirían 400 nuevas residencias próximas a la Marjal del Puig.

La ampliación del puerto también queda bajo denuncia en el informe publicado por Greenpeace "por la desproporción del proyecto y los impactos ambientales, sociales y para la salud que traería aumentar el tráfico de grandes buques de contenedores". Según detallan, "en marzo de 2025 se observaba una elevada turbidez de las aguas en toda la franja litoral al sur del puerto llegando hasta las playas protegidas del Parc Natural de l’Albufera".

Foto de archivo de l'Albufera de València desde el puerto de Silla. / JM López

11.000 viviendas nuevas en Castellón

En lo que respecta a Castellón la dinámica no cambia y el documento de Greenpeace detalla que está programada la construcción de más de 11.000 viviendas nuevas repartidas entre el PAI de Sant Gregori, en Burriana, y el PAI Golf de Torreblanca, en Torreblanca. A cada uno le corresponden 6.000 y 4.400 residencias nuevas, además de hoteles, centros comerciales y un campo de golf en Torreblanca.