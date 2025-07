La Fiscalía detecta un “incremento progresivo” de los delitos de odio xenófobos

Un “incremento progresivo” de los delitos de odio con un componente de xenofobia, aunque no un aumento exponencial en el último año en la Comunitat Valenciana. Es lo que detecta la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, que achaca a la polarización política y el efecto amplificador de las redes sociales sucesos como el estallido de violencia racista en Torre Pacheco. Una polarización que “llega a todo el mundo”, por todo tipo de vías y con todo tipo de liderazgos, pero que se ceba con las personas más jóvenes, que son “más maleables porque están en proceso de formación”.

Un 44% de delitos de odio con motivación racista

El Ministerio del Interior publica cada año un informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, con los datos del año anterior a la publicación. Es decir, que el último informe publicado en la web oficial , el de 2024, contiene datos relativos a 2023. Entre ellos, las cifras de delitos de odio por comunidades autónomas, que muestran que en la Comunitat Valenciana se registraron 251 delitos de odio, 70 más que el año anterior (188 casos) y una cifra creciente si se tienen en cuenta los registros anteriores. De hecho, fue el máximo histórico de delitos de odio registrados en esta autonomía.

De ellos, 95, un 38%, estaban motivados por racismo. Pero la estadística es más compleja, puesto que también se entremezclan con las motivaciones racistas otras similares, que la estadística contempla de forma separada. Por ejemplo, del total de 251 casos de odio, 2 fueron por antigitanismo y 6 por antisemitismo que, en el fondo, son formas de racismo. Además, en la islamofobia -como la que se está viviendo en el caso de Torre Pacheco-, se discrimina y ataca también por las creencias religiosas de la población musulmana, y en 2023 se contabilizaron 8 casos de delitos de odio basados en las creencias. Recalculando, pues, el porcentaje para contar todos estos delitos que motivados por la intersección entre el racismo y otras discriminaciones, suman un 44,2%. Es decir, que casi la mitad de los delitos de odio tenían motivaciones racistas según los datos de 2023 publicados en 2024.

No denuncian por miedo

“Lo que hemos notado es el incremento progresivo de los delitos de odio con xenofobia en los últimos dos años, desde los últimos datos, pero no en 2025 en especial de forma exponencial”, ha explicado Gisbert. Y eso que no todos los delitos se denuncian, explica la fiscal, especialmente porque las víctimas muchas veces son personas migrantes que están en España en situación irregular y no denuncian por miedo.

Es decir, que muchas de las víctimas no tienen papeles y sí miedo. “Creen que se arriesgan, si denuncian, a que salga su situación de irregularidad y a poder ser devueltos a sus países de origen por expulsión administrativa”, indica. Este mecanismo de autocensura y silencio se da, añade, porque no hay una protección a las víctimas de delitos de odio racista como sí la hay en los casos de violencia machista. En estos últimos, cuando las víctimas son mujeres extranjeras sin papeles, no solo está prohibido deportarlas, sino que se activa un mecanismo de ayuda para que puedan regularizar su situación. En el caso de las víctimas de odio racista no ocurre lo mismo.

Sobre los motivos de este crecimiento de los casos de odio, cree Gisbert que la polarización política tiene mucho que ver. “Hay gente que se ve influenciada por lo que dicen determinados líderes de opinión y comete determinados hechos, gente de todas las edades, también de mediana edad, pero cuanto más joven y vulnerable es esta población, mayor es la potencia de esa radicalización”, explica la fiscal. Cree que la gente más joven es “más maleable porque está inmersa en un proceso de formación”. Más permeable, también a quienes incitan al odio.

Protocolos y “patrullar” las redes

Pero, ¿qué protocolos se activan en casos como el de Torre Pacheco? Desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana explican que los protocolos y la formación específica para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependen del Ministerio del Interior. Si se diera un caso como el de Torre Pacheco en la Comunitat Valenciana, por tanto, los efectivos policiales y de la Guardia Civil en Valencia, Alicante y Castellón se pondrían “a órdenes” del Ministerio, explican. Fuentes de Interior, por su parte, explican que los planes de despliegue son decisiones operativas que toma cada cuerpo en el ámbito de sus demarcaciones y dentro de las funciones que tiene asignadas cada fuerza. No existe, pues, un protocolo unificado como tal.

Lo que sí existe son los protocolos de formación de las diferentes fuerzas y cuerpos del estado en materia de delitos de odio. Y el trabajo para “patrullar las redes”, en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “La policía lo está haciendo, de hecho los propietarios de las cuentas que tienen alguna condena la tienen por esta labor de vigilancia”, afirma.