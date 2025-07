Mompó tras declarar: "A la jueza no le puedo decir lo que hablé con Mazón porque no me acuerdo"

"Supongo que hablaríamos de lo que estaba pasando, pero a la jueza no le puedo decir lo que estaba hablando con Mazón porque no me acuerdo. En base a las horas, puedo intentar adivinar lo que estaba pasando". Así se ha manifestado esta tarde Vicent Mompó ante los medios de comunicación, tras una intensa jornada de declaración como testigo ante la jueza de la dana. Han sido más de ocho horas desde que ha comenzado la testifical, pasadas las nueve y media de la mañana, y que ha obligado a hacer un receso.

El presidente provincial fue un espectador de excepción de lo que sucedió en el centro de l'Eliana, el cerebro de la emergencia, durante las horas críticas del 29 de octubre. Aunque no forma parte del Cecopi, Mompó estaba haciendo seguimiento de las incidencias de ese día, y puso rumbo al 112 tras comprobar que no se podía acceder a Utiel, devastada a esas horas.

En su declaración, Mompó ha sido preguntado tanto por el envío del Es Alert, las conversaciones con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (ausente hasta las 20.28, con la alerta a la población ya enviada), o el conocimiento que se tenía dentro de la sala sobre lo que estaba ocurriendo en las comarcas afectadas o en el barranco del Poyo.

En su declaración ante los medios, Mompó ha sido preguntado por algunos cambios de versión y contradicciones entre lo manifestado en algunas entrevistas (particularmente una en el programa 'Salvados', por la que le ha preguntado la jueza) y lo expuesto este jueves en sede judicial.

Cuestionado por las llamadas con Mazón, Mompó ha reconocido fuera del juzgado que no recuerda el detalle de las conversaciones de una jornada marcada por la confusión. De hecho, ha señalado que las ha podido reconstruir porque el propio Mazón le mostró las llamadas que intercambiaron a través de whatsapp: "Si me llama a 17.45 y no lo cojo, le llamo a 17.46, hablamos 40 segundos y un minuto después le envío el contacto de Gabaldón... No me acuerdo de lo que dije, pero es fácil adivinar que en ese espacio de tiempo hablaríamos de como va Utiel y le enviaría el contacto del alcalde. No hay tiempo para hablar de más", ha contado Mompó.

Forata

Más contundente es el presidente provincial a la hora de asegurar que: "Nunca antes de las siete de la tarde dentro del Cecopi se habló de Forata y nunca antes de las 7 se habló del EsAlert", ha insistido a los medios, lo que contradice la versión dada por los técnicos de que desde pasadas las seis ya se había puesto sobre la mesa el envío de la alerta masiva a la población.

También ha revelado Mompó el único dato nuevo que no había dado hasta la fecha, ha reseñado: que tiene en la factura del móvil una llamada de un minuto con Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que no recuerda haber tenido. Lo que sí que recuerda, lo recordará toda la vida, ha dicho, es cuando Polo dijo que "el pantano de Forata va a colapsar".