El PSPV pedirá a la jueza de la dana investigar a Mompó por "falso testimonio"

No ha hecho falta que el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, terminara su declaración como testigo ante la jueza por la causa de la dana para que el PSPV anunciara que va a pedir que se le investigue. Así lo ha anunciado la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, tras reunir al núcleo duro de la formación y analizar las informaciones que llegan desde la Ciudad de la Justicia donde la formación participa como acusación popular.

Está acusación popular que ejerce el PSPV es la que permitirá al partido reclamar la imputación de Mompó por "falso testimonio" así como por "omisión del deber del socorro". "Mompó ha mentido", ha explicado la también ministra de Ciencia, que ha indicado que o bien lo ha hecho a la jueza, lo que al declarar como testigo supondría un delito de falso testimonio, o bien en las diferentes entrevistas en medios de comunicación "y por lo tanto a la ciudadanía y a las víctimas".

En concreto, Morant ha apuntado a que Mompó ha dicho ante la jueza que no tuvo información del desborde del barranco del Poyo hasta la noche y no a las 18 horas como apuntó en un primer momento en Salvados, una información que, añadió en aquel programa, no trasladó al Cecopi. "Mompó ha mentido", ha incidido Morant, que señala siendo en cualquier manera ante la jueza o en las entrevistas esto requeriría "la renuncia inmediata" como máximo responsable de la corporación provincial.

El de "falso testimonio" no es el único delito por el que los socialistas pedirán que la jueza investigue al también presidente provincial del PP. También pedirán que se le impute por un delito de "omisión del deber de socorro". A esta acusación llegan después de que Mompó asegurara que avisó desde el Cecopi a su hermana y a su madre durante aquella tarde para que se pusieran a resguardo, pero no "avisó al resto de madres, hermanas, padres, abuelos e hijos de todos los valencianos".

Omisión de socorro

En este sentido, Morant ha incidido en que la Diputación de Valencia tiene entre sus responsabilidades la gestión del Consorcio Provincial de Bomberos, motivo por el que acudió Mompó al Cecopi. "Conocer esa información y tenerla guardada para los suyos sin trascenderla hacia el resto es una dejación de funciones clara y una omisión del deber de socorro", ha explicado Morant.

La dirigente socialista ha seguido desde la sede del partido en València las informaciones que han ido surgiendo desde la Ciudad de la Justicia en torno a la comparecencia de Mompó, pero donde la formación tiene presencia como acusación popular. Morant ha estado acompañada de la ejecutiva permanente del partido, su núcleo duro, con cargos como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el síndic José Muñoz, o su vicesecretaria general, Tània Baños.