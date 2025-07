Mompó pone el foco en los técnicos de Emergencias y 'salva' a Mazón y Pradas

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, puso ayer el foco en los técnicos de Emergencias para intentar exculpar y salvar de toda responsabilidad al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que ostentó el mando único durante las horas clave de la emergencia provocada por la dana del 29 de octubre.

A la tercera fue la vencida. Mompó declaró durante ocho horas en la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia ante la jueza y el fiscal de la dana para dar su versión sobre lo que vivió el 29 de octubre como participante en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia que afectó a cinco comarcas valencianas y provocó la muerte de 228 personas, que se investigan como homicidios imprudentes. Con dos únicos investigados, por ahora: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Mompó puso el acento en los técnicos de Emergencias a lo largo de toda su declaración. Con nombres y apellidos. Porque sobre todo citó de manera insistente al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, funcionario de la Generalitat, "y a su equipo" como responsables del mensaje Es Alert y de dirigir todas las decisiones que se adoptaron en el Cecopi durante la tarde del 29 de octubre (se convocó a las 17 horas cuando ya había, como mínimo, seis fallecidos en Utiel).

Sobre la declaración de Mompó pesaban las declaraciones previas que ha realizado en estos meses respecto a asuntos clave del 29-O: que supo del desbordamiento del barranco del Poyo por su diputado de Bomberos entre las 17.30 y las 18 horas del 29-O; y que habló con Mazón sobre la lentitud en la toma de decisiones del Es Alert. Se trata de declaraciones realizadas al programa Salvados de La Sexta emitido el 8 de diciembre, y que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha incorporado a la causa.

De hecho, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja inició el interrogatorio preguntando a Mompó por su declaración en la que afirmaba haber sabido de los problemas en el barranco del Poyo entre las 17.30 y las 18 horas del 29-O. Una información que ayer corrigió el presidente de la Diputación. "Yo a las 18 horas es imposible que supiera lo del barranco del Poyo porque revisando las llamadas de Avelino Mascarell [el diputado de Bomberos] a la alcaldesa de Chiva es a las 19 horas de la tarde. Él luego me dice que eso me lo contó a mí por la noche. Por tanto es imposible que a las 18 tuviera esa información. Fue una entrevista días después de la dana y digo muchas veces que confundo horas y días", defendió ante la magistrada.

Mompó también corrigió su anterior declaración sobre la llamada que aseguró haber hablado con Carlos Mazón sobre el Es Alert. "Usted también asegura en esta entrevista que habló con el president para pedirle que se tomaran medidas ya que a usted y a Pradas no les gustaba la tardanza y la situación del Cecopi y en otra conversación con el president trató la extensión del Es Alert. ¿Es cierto? ¿Se tuvo esa conversación?", le preguntó la magistrada. El presidente de la Diputación de València y presidente provincial del PP se enrocó en que "con el president no se pudo hablar del Es Alert" en las llamadas que mantuvo con él entre las 17.45 y las 18.27 horas, porque en ese momento el Es Alert, según la versión de Mompó, aún no se había puesto encima de la mesa. Llamadas que él no conserva, porque las borró como hizo público, pero que asegura que le mostró el mismo Mazón de su teléfono. "En el programa no fui categórico, lo que hice fue suponer", respondió a la magistrada.

La jueza de la dana le insistió, sorprendida, por su memoria selectiva, según confirman varias fuentes conocedoras de su declaración. "¿Cómo recuerda más ahora que antes? Si usted dijo que habló con el president sobre las medidas a tomar…", se interesó la instructora. Acto seguido le aclaró que "no estoy investigando al presidente de la Generalitat. Se investiga el proceso de toma de decisiones para los avisos a la población y cómo se adoptaron... Y la forma afecta a los investigados y afecta si hay una persona de más autoridad que interviene en ese proceso de decisión. Y si incurre en alguna contradicción de ese programa explique el porqué", le insistió la magistrada al testigo. Incluso llegó a reproducir durante la declaración fragmentos del programa de televisión.

Mompó recurrió a la falta de memoria para responder. "No me acuerdo; comprobando horario de las llamadas es técnicamente imposible que yo hablara del Es Alert con el president poque el Es Alert empieza a existir a partir de las 19 horas", a pesar de las declaraciones de numerosos técnicos de Emergencias que han señalado en sede judicial que la alerta comenzó a barajarse a partir de las 17.30 o 18 horas. Aunque sí recordaba, por ejemplo, "la poca participacion del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel polo, presente en el Cecopi de forma telemática (como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el representante de la Agencia estatal de meteorología), sobre los que recayó, como defiende la Generalitat, la responsabilidad por la falta de información. "Antes del primer mensaje [Es Alert] no se nos dio ninguna información que nos hiciese pensar lo que iba a pasar despues", defendió.