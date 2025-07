L'Albufera podrá abrir las compuertas para enfriar su agua a cualquier hora a partir del lunes

Será a partir del lunes cuando l'Albufera pueda abrir sus compuertas, sus tres golas, a cualquier hora del día, incluso durante las 24 horas, siempre que sea necesario por cuestiones medioambientales. El cambio de normativa, aprobado por el pleno del Consell el pasado martes, se ha publicado hoy en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), por lo que la medida entrará en vigor el lunes. Como explicaron fuentes de Medio Ambiente, el objetivo es favorecer la renovación y mejorar la calidad de las aguas del Parque Natural de l'Albufera para evitar un riesgo ecológico, después de la dana y en un verano de calor persistente.

La temperatura del agua del lago ha superado los 30 grados durante varias jornadas consecutivas y, en algunas de ellas, se ha disparado hasta los 32 grados. Con esta medida, se eliminan las limitaciones para conectar l'Albufera con el mar, lo que contribuirá a mejorar la renovación de las aguas. Hasta ahora, se abrirían "preferentemente" en horario nocturno y siempre después de las 19 horas, "preferiblemente" hacia la medianoche", y se cerrarían antes de las seis horas. Ahora, la estrategia es promover "una mayor apertura entre el lunes y viernes" y limitarla "durante los fines de semana y festivos", debido a la mayor afluencia de público a las playas durante los sábados y domingos. Es un hecho que con la apertura de compuertas, hasta que el agua de l'Albufera se diluye con la del mar, se puede producir una afectación en el litoral.

Imagen de l'Albufera la pasada semana. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

Son tres las compuertas o golas que conectan el lago con el Mediterráneo. Para evitar un impacto en el litoral a diario, Medio Ambiente explica que se abrirán de forma alterna, de modo que no todas las playas se ensucien a la vez y que el impacto se vaya alternando entre unas playas y otras.

Una medida aceptada

Los expertos valoran "positivamente" este cambio. "Si no hay restricciones siempre será mejor", opinaba ayer Javier Armengol, representante de la Universitat de València (UV) en la Junta Rectora del parque. Si hay mayor renovación del agua "siempre es una buena noticia porque hay más circulación del agua", asegura, y contribuye a remitir las altas temperaturas. Y lo es aún más si el agua entrante "está limpia".

Flexibilizar abrir y cerrar las compuertas es una medida a favor, pero otras voces expertas piden implementar acciones adicionales. Eva Tudela, miembro de la comisión de territorio de Acció Ecologista Agró, considera que el cambio "no servirá de nada, si no se acompaña de la entrada de agua nueva". Y añade: "Si le quitamos agua, la solución no es muy efectiva porque hay menos agua, más concentrada y con la misma temperatura".

El impacto de la dana

Desde hace unas semanas, también se está realizando una batimetría del lago -la última se hizo en 2004- para determinar el fondo. Entonces, se concluyó que su profundidad era de 1,30 metros, pero en este tiempo podría haber cambiado, sobre todo, después de la dana, que arrastró una gran cantidad de sedimentos al lago.

Los trabajos comenzaron el 11 de julio. Se divide en dos fases principales. La primera será una batimetría que se realizará con una ecosonda monohaz -especializada en masas de agua menos profundas-, durará de dos a tres meses y permitirá elaborar un posterior mapa del estado de colmatación de la laguna en todas las áreas. Le seguirá una caracterización de los sedimentos que hay en el lecho