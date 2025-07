"Contra el odio, con dignidad": València alza la voz contra los ataques racistas

Ha pasado una semana de los ataques racistas en Torre Pacheco y la incitación de la extrema derecha a "cazar" migrantes en las calles de este municipio murciano pero esa demostración pública de "odio" todavía perturba a los centenares de personas que, convocadas por la plataforma Valencia Pels Drets de les Personas Migrades, han salido a la calle en València "contra el odio, con dignidad". Es uno de los lemas de la concentración que ha tomado la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana en solidaridad con las personas migrantes de la localidad murciana que han vivido durante días un estallido de violencia que ha llegado a convertir el municipio en sede de batallas campales y de persecuciones.

El iceberg de la morofobia

“Si tuviera que resumirlo en una frase diría que estamos aquí para no preocuparnos por nuestra existencia”. Así lo define Fatine Sakri, una de las portavoces de la plataforma. No piden nada, dice, solo no temer por su vida, y están “preocupadísimas” por lo que está pasando. A la escalada que desemboca en violencia, Sakri la llama “el iceberg de la morofobia”. “Empieza por comentarios y bromas sobre Jovenlandia, luego se dice que ya no se pueden gastar bromas y que somos sensibles, y eso acaba llevando al asesinato, porque la morofobia asesina”, denuncia. Recuerda, por ejemplo, el caso de la persona a quien mató por asfixia un policía fuera de su horario laboral.

Imagen de la manifestación / Miguel Angel Montesinos

Pero no solo eso. “Lo hemos visto en las pintadas a las mezquitas, lo estamos viendo hoy en día, en 2025, en un estado de derecho: tenemos a personas que tienen miedo de salir por la calle, personas incluso españolas que tienen miedo”, añade. Porque el odio “no solo va de de la xenofobia y racismo, porque son sistemas de opresión interconectadas”. Por eso, Sakri se pregunta “qué va a pasar mañana, cuando se apaguen las cámaras y los micrófonos y la gente con cara de mora siga saliendo a la calle, yendo a las instituciones públicas, subiendo al bus, yendo a los colegios”. “¿Qué va a pasar con nosotras?”, se ha preguntado.

Por eso, cree urgente conseguir “reparación”, primero, y articular “políticas antiracistas”. Justicia social y no tener que “hacer malabares, actos heroicos”. “Para los partidos y los medios somos como objetos, nunca somos sujetos políticos.

"Torre Pacheco no está sola"

Con cánticos como “Torre Pacheco no está sola” y “Ningún ser humano es ilegal”, la concentración ha formado un círculo con pancartas a las puertas del Ayuntamiento de València. Un círculo en el que faltaban muchas personas, sobre todo muchas mujeres, como explica Boutaina El Hadri, coportavoz de la plataforma y vicepresidenta de Casa Marruecos y del Consejo Valenciano de las Migraciones. Asegura que muchas mujeres marroquíes no han venido por temor, pero que la muestra de apoyo en València les da fuerza. “Mañana podrán salir, mañana podrán llevar a sus hijos a jugar al parque”, ha afirmado.

“Creo que es el momento de que molestaremos que estamos en contra de los discursos de odio y separación”, ha considerado El Hadri. Como en el unánime “no a la guerra”, ha dicho, unidos y sin bajar la guardia porque “lo que ha pasado en Torre Pacheco puede pasar en cualquier sitio”.

Respuesta y prevención ante delitos de odio

Capitaneadas por Casa Marruecos y CesÁfrica, desde el día siguiente al incio de los ataques en Torre Pacheco, 1.250 organizaciones se han adherido a un manifiesto en el que reclaman, entre otros asuntos, “una investigación inmediata y sin impunidad”. “Exigimos esclarecer la agresión al vecino mayor y todos los ataques posteriores, identificando a los responsables materiales e intelectuales para que rindan cuentas ante la justicia”, indica el comunicado.

Además, reclama la actuación de oficio de la Red de Fiscales Delegados de Delitos de Odio y Discriminación, “tal y como establece la Instrucción 7/2019 de la Fiscalía General del Estado sobre delitos de odio y discriminación, para perseguir la incitación pública y a quienes instigan estas agresiones, o promuevan discursos de odio, linchamientos o pogromos”.

Estas entidades, entre las que destacan ONG que trabajan con personas migrantes, pero también colectivos católicos e incluso congregaciones, piden protección real para las familias amenazadas: “medidas de seguridad efectivas, protección policial cercana, realojo si fuera necesario, asesoría jurídica y apoyo psicológico para que todas las personas puedan vivir con tranquilidad y sin miedo a represalias”.

Asimismo, reclaman especial protección para la infancia, tanto para los que sufren agresiones o amenazas por su origen, como para quienes son instrumentalizados o captados por grupos de extrema derecha”. No solo eso, sno que reclaman formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “para prevenir y actuar ante potenciales delitos de odio y evitando que actitudes racistas o discriminatorias se normalicen dentro de los propios cuerpos”.

Contra el odio, con dignidad

En la convocatoria de la manifestación, realizada por la plataforma Valencia Pels Drets de les Personas Migrades con el lema “contra el odio, con dignidad”, se ha hecho una llamada a “decir basta al racismo y a la morofobia”. “Rechazamos el odio y defendemos una sociedad justa, diversa y solidaria”, se puede leer en el reclamo para una concentración “pacífica, legítima y necesaria”.