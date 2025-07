“El patrimonio ferroviario valenciano está siendo abandonado y expoliado”

“Los valencianos estamos siendo víctimas de un expolio. Nuestro patrimonio ferroviario ha sido abandonado y se encuentra desprotegido”. Así comienza el comunicado firmado por una decena de asociaciones de amigos del ferrocarril agrupados en la Plataforma de Entidades Defensoras del Ferrocarril. Denuncian que “algunas piezas de enorme valor histórico ya han sido destruidas, mientras que otras han salido rumbo a nuevas ubicaciones, donde han quedado custodiadas en museos y en espacios dedicados al ferrocarril”. Por ejemplo, dos coches del emblemático Limón Express, el primer tren turístico de España, que ahora están en el Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino, en Ponferrada, León. O la locomotora de vapor E 95, que ya se exhibe en Mallorca “para disfrute de los mallorquines en detrimento de los valencianos”.

Las asociaciones consideran que los responsables de empresas ferroviarias como Renfe, Adif, o FGV, “han sido incapaces de impedir la constante desaparición de estos tesoros y se han mantenido cruzados de brazos”. “Los representantes de las diferentes instituciones públicas tampoco han actuado con la debida diligencia”, lamentan, y hablan de “panorama desolador”. El patrimonio ferroviario ha ido desapareciendo de la Comunitat Valenciana mientras que en otros territorios “se le ha dado más valor”.

El Limón Express, ahora en Ponferrada

Por eso, reclaman la declaración de bien de interés cultural (BIC) para proteger “aquellos elementos que han sobrevivido a esta imparable vorágine destructiva”. Como el Limón Express, ahora en Ponferrada. “En esta ocasión la Generalitat dice que es una cesión temporal y que no se pierde patrimonio. Ya no los volveremos a ver”, consideran. Pero también el vagón situado en la plaza del Trenet de Benicàssim, víctima de ataques vandálicos. “Este material ferroviario es parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia industrial, y constituye un elemento esencial de nuestro desarrollo económico y social”, indican, y pese a ello no se han adoptado medidas concretas de protección del ferrocarril. Ni se ha conservado.

“Podemos poner otros ejemplos concretos como el de La Panderola, tren emblemático de Castelló, que no está conservado como debiera”, añaden. Del Parque Central de València “mejor no hablar”, apuntan. “Y todavía tenemos que dar las gracias por haberse conservado las Naves de Ribes, construidas exclusivamente para un uso ferroviario, un destino del cual no queda vestigio en la actualidad”, censuran.

La subsede del Museo del Ferrocarril que nunca llegó

Además, recuerdan que una supuesta subsede del Museo Nacional del Ferrocarril de Delicias (Madrid) iba a situarse en Alicante, pero “la actual corporación municipal considera que no hay demanda por parte de los alicantinos para su creación”.

Desde la creación del ferrocarril ha circulado “innumerable material” por las vías del territorio valenciano, rememoran las asociaciones. Como es obvio, gran parte de este ya no existe, aunque se habían conservado algunos elementos “gracias a la obstinación y la sensibilidad de personas que los han rescatado antes de ser desguazados”.

Museo del Transporte

“Ya es hora de buscar soluciones al problema. Las promesas efectuadas en su momento se han incumplido, y las palabras se las ha llevado el paso del tiempo mientras la situación ha ido a peor”, consideran. Censuran las asociaciones que “la clase política valenciana habla de la sostenibilidad del ferrocarril en sus discursos, y apela a su significado y trascendencia, pero es incapaz de apostar por un proyecto que preserve nuestra memoria histórica ferroviaria”.

Ellos, dicen, pondrán todo de su parte. Están “dispuestos a colaborar de manera decidida”. En ese sentido, creen que la creación de un Museo del Transporte valenciano, que también podría dar cabida a otros medios de locomoción de gran relevancia como autobuses, tranvías, trolebuses, etc, resulta “fundamental”.