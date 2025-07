El PSPV denuncia a Llanos Massó, de Vox, por delitos de odio

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha anunciado este viernes que la formación presentará ante la Fiscalía una denuncia contra la presidenta de las Corts, Llanos Massó, por delitos de odio al vincular la delincuencia con la migración en un artículo de opinión en un medio de comunicación valenciano.

Massó, segunda autoridad de la Comunitat Valenciana y principal cargo institucional de Vox en este territorio tras la salida del Consell, escribió un artículo de opinión en Valenciaplaza (se publicó el pasado 11 de julio) en el que relataba una serie de sucesos (sin especificar su veracidad) remarcando la nacionalidad de quienes los habrían perpretado, vinculando así delincuencia con migración y deshumaniza a las personas migrantes.

Los socialistas valencianos consideran que estas afirmaciones son constitutivas de un delito de odio. Morant ha expresado la preocupación de los socialistas valencianos por “la competición en la que están inmersos PP y Vox por ver qué partido es más racista y más xenófobo”, y ha afirmado que “el PSPV no se pondrá de perfil ante este discurso de odio que impulsa la derecha y que afecta a la convivencia en nuestros pueblos y ciudades”.

La denuncia de los socialistas se da en un momento marcado por los acontecimientos en Torre Pacheco a los que se ha referido la propia secretaria general del PSPV. "Lo que está ocurriendo ahora en Torre Pacheco no es fruto de la nada, no surge espontáneamente, si no que es fruto de ese odio que generan Partido Popular y Vox", ha señalado la dirigente socialista.

Ante ello, ha añadido que el PSPV no va a permitir que estas situaciones ocurran en la Comunidad Valenciana. No obstante, antes que en Torre Pacheco, en Aldaia, un grupo de personas entró en una nave de Aldaia y desalojó a la fuerza, con porra, objetos punzantes y gas pimienta, a las personas migrantes (una decena) que se encontraban durmiendo allí.

Casos anteriores

No es la primera denuncia que recibe un cargo de Vox en la Comunitat Valencaina por delitos de odio vinculados con manifestaciones xenófobas. En octubre del año pasado, la sección de delitos de odio de la Fiscalía provincial de València presentó una denuncia contra el portavoz del grupo municipal de Vox en València, Juan Manuel Badenas, por atribuir falsamente a una persona migrante el asesinato perpetrado en el puente de las Moreras el pasado mes de julio.

Asimismo, la Fiscalía Provincial de València también abrió o diligencias de investigación penal por los tuits de la concejala de Vox, Cecilia Herrero, así como el concejal de Vox de Paiporta Daniel Furió, que en un comentario en la red social Twitter pidió "plomo" para los inmigrantes.