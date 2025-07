Usted puede ser un turista sorprendido por una gran tormenta

Durante la semana pasada viví una situación que me hizo pensar. Estaba de vacaciones en Peñíscola disfrutando de una escapada que pretendía ser de sol y playa, y eso sucedió en muchos días, pero no en todos. Los cumulonimbos truncaron algunos de nuestros planes con rayos, truenos y chaparrones. Prometí a mi mujer no mirar mucho el móvil y no lo hice… mucho. Con el pronóstico de tormentas fuertes no tuve más remedio que revisar los modelos meteorológicos y consultar los avisos oficiales. Ya saben, fuerza mayor.

Entre el jueves y el viernes vi mapas ciertamente preocupantes. Una DANA iba a encimar la península, conjugándose con aire cálido y húmedo. Las superficies del océano Atlántico más próximo, de parte del mar Cantábrico y del Mediterráneo tienen temperaturas por encima de la media que otorgan energía extra a los episodios de inestabilidad que nos afectan. Y este no iba a ser menos. No lo fue. Los mapas de precipitaciones mostraban posibles acumulados próximos a los 100 litros por metro cuadrado y la AEMET comenzó a activar avisos naranjas, que suponen un riesgo alto. Algunos acabaron siendo rojos.

Con esa situación delicada la normalidad era absoluta en el hotel y sus huéspedes, que salían del hall camino de la playa con sus retoños, infinitos juguetes, el hato y la sombrilla. Esto sucedía bajo moles de agua y hielo de kilómetros de altura, que poblaban el cielo y ya dejaban las primeras gotas. Por momentos, incluso, era evidente el murmullo de los truenos, pero el ambiente era festivo y aparentemente no había razones para preocuparse. Nada sugería lo contrario en el hotel. Apenas había una pantalla en el ascensor con una predicción automática que alternaba con imágenes de los guerreros de terracota de Xi’an, un chateau francés y una invitación a tomar un cóctel en la terraza.

En ese momento me sobrevino un pensamiento que ya he compartido con varios expertos del ámbito: hay que trabajar en un protocolo para que los riesgos meteorológicos lleguen a los turistas. Muchos de ellos no consumen la prensa española, no conocen la web de la AEMET y mucho menos consultan sus avisos. Además, los extranjeros desconocen la virulencia con la que se manifiestan las tormentas a orillas del Mediterráneo, que llegan de forma súbita y convierten ramblas secas en ríos muy caudalosos en cuestión de minutos. Las advertencias de los expertos sobre las lluvias, temperaturas, viento o niveles extremos de radiación ultravioleta deben llegar a los hoteles y estos tienen que hacerlas visibles a sus clientes. Tenemos que adecuar nuestras actividades a esos fenómenos cada vez más irascibles.