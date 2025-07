Suárez y Basset, los dos técnicos bajo el foco de los políticos

Jorge Suárez y José Miguel Basset. Son los nombres de los técnicos que, tras la tanda de declaraciones en la causa de la dana antes de la parada estival, han aparecido como los grandes señalados por los representantes políticos que participaron en las horas críticas del fatídico 29 de octubre. Se trata, respectivamente, del subdirector general de Emergencias, el funcionario de más alto rango del 112, así como del exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos. Ambos están citados a declarar desde el pasado 24 de abril, en calidad de testigos, después de que la jueza rechazara varias peticiones de imputación. Pero siguen sin fecha concreta de comparecencia al igual que otros testimonios pendientes relevantes como los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los alcaldes de los municipios de la zona cero de la dana y cargos de Emergencias de la Generalitat. Unas comparecencias que se producirán después del verano y que anticipan un otoño intenso en la causa de la dana.

La declaración prestada este jueves por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se ha alineado en un aspecto importante con la de los dos únicos imputados: la exconsellera Salomé Pradas y su antiguo número dos Emilio Argüeso. Los tres centran buena parte de la responsabilidad de lo que se hizo o no se hizo ese día en los técnicos.

Mompó compareció durante ocho horas en calidad de testigo en la causa que investiga los presuntos 228 homicidios imprudentes por los fallecidos de la dana del 29 de octubre, una instrucción que la jueza Ruiz Torraba centra en el tardío y erróneo aviso a la población esa tarde, a las 20.11 horas, cuando todo estaba perdido para la mayoría de víctimas, en un marco competencial que correspondía a la Generalitat. La jueza investiga el proceso de toma de decisiones para los avisos a la población.

La larga intervención del presidente provincial, que generó mucho ruido por las incoherencias con declaraciones previas en medios de comunicación, sí tuvo un hilo conductor claro: el papel predominante que da a los técnicos. Especialmente, Mompó da protagonismo a Jorge Suárez, el subdirector general de Emergencias, el funcionario de mayor rango en el 112. “En la reunión, esta y las posteriores, son los técnicos los que llevan la batuta”, apunta Mompó sobre la dinámica general.

Suárez, la voz cantante

Mompó explicó que fue Suárez el primero dentro del Cecopi en hablar del Es Alert, en explicar el protocolo. También situó entre él y su equipo la redacción del mensaje. “Suárez nos advierte de la existencia. He leído que había una hoja, pero creo que lo hizo él con gente de su equipo, le pasarían a él la propuesta, lo leyó en el Cecopi y la preocupación era si se alertaba demasiado a la gente y había efecto estampida…Pero no se redactó en la sala del Cecopi”, contó Mompó, según fuentes conocedoras de su declaración. El presidente de la diputación insistió en todo momento en que del Es Alert solo se habla en el Cecopi después de las 19 horas, aunque la jueza le recordó que, según han explicado técnicos de Emergencias y del 112 en sede judicial, desde las 18.09 el envío ya está sobre la mesa. “No sé lo que se hacía fuera” de la sala del Cecopi, apuntó Mompó.

El presidente provincial también cuestionó que Pradas dijera que el Es Alert no se enviaba hasta que ella no lo dijera. “No lo sé, y también he leído que si lo dictó… Yo diría que no, que era Jorge Suárez”, apuntó este jueves. “La consellera no era la que iba con el mensaje, era Jorge Suárez”.

¿Quien recomendó que ese mensaje fuera así? “En la reunión en sí no había un orden de intervención. Eran los técnicos en la elaboración mensaje, Jorge Suárez con su equipo y eso se le debería preguntar a él”, insistió Mompó.

"Cien años de experiencia"

Por una línea parecida transcurrió, meses atrás, la declaración de la exconsellera Salomé Pradas como imputada. Fue el pasado 12 de abril (solo respondió a su abogado, sin obligación de decir la verdad), cuando se amparó en su inexperiencia y en que en esa sala había técnicos que sumaban “100 años de experiencia en materia de emergencias”. Pradas también disparó hacia la CHJ, por la falta de información: «No se habló del barranco del Poyo en el Cecopi», algo en lo que coinciden todos los testimonios. “Las medidas las proponían los técnicos”, dijo Pradas. La exconsellera también señaló a los funcionarios por el hecho de que no llegaba al Cecopi la valiosa información que dejaba el inmenso rastro de llamadas al 112.

Basset y la vigilancia del Poyo

Más contundente fue su entonces número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. en su intervención ese mismo día ante la jueza. En su opinión, uno de los grandes errores de esa tarde fue la retirada de la vigilancia de bomberos forestales en el barranco del Poyo, un extremo que achacó al jefe del cuerpo, José Miguel Basset. También señaló a Suárez por no valorar las casi 20.000 llamadas que se produjeron aquella jornada, de lo que responsabiliza al funcionario Suárez: “Dijo que no había que tener en cuenta las llamadas al 112 porque de un único accidente de circulación pueden llamar cincuenta personas".