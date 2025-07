La presa de Isbert: Paisaje del agua en la Vall de Laguar

La presa de Isbert se encuentra ubicada en el extremo norte de la provincia de Alicante, estratégicamente emplazada en un angosto desfiladero del Barranc de l'Infern. Desde mediados de los años cuarenta, esta construcción se ha erigido como un referente en el ámbito de las construcciones hidráulicas, no tanto por la función que llegó a desempeñar, sino por la morfología misma de la presa y el contexto geográfico en el que se localiza.

La presente presa, de tipo arco-gravedad, fue concebida con el propósito de almacenar las aguas del riu Girona a su paso por la Vall de Laguar. A pesar de haber finalizado las obras en 1945 y de poseer una altura desde los cimientos de 29 metros y una longitud de coronación de 18 m, nunca llegó a realizar su función original. En la actualidad, su principal cometido es la regulación de las grandes avenidas del Riu Girona, un fenómeno común en una de las zonas más lluviosas de la Comunitat Valenciana. Es, además, un hito turístico para los visitantes de la zona.

Un entorno geográfico singular

La presa y la superficie inundable se ubican en el término de la Vall de Laguar, en la parte occidental de la comarca alicantina de la Marina Alta. La ubicación seleccionada para su construcción es un angosto desfiladero que, en ciertos tramos, presenta una anchura de unos 8 metros. El entorno en el que se encuentra es abrupto y montañoso, dominado por las sierras de la Carrasca, del Cavall y del Penyal.

Ubicación de la presa de Isbert. / Estepa

Si la cota de coronación de la presa es de 181 metros y las máximas elevaciones del relieve que la circundan oscilan entre los 700 y los 900 metros de altitud, es sencillo, mediante esta diferencia, atisbar el encajamiento por el que transcurre el Riu Girona, conocido como el Barranc de l’Infern en este tramo.

El acceso en su tramo final hasta la presa debe hacerse a pie, aunque la aproximación con vehículo se puede realizar por las dos márgenes del riu Girona. Por la margen izquierda, desde el municipio de Tormos, mediante los caminos de Laguar y d’Isbert hasta la salida del estrecho. Y por la derecha, a través de la carretera CV-721 con desvío hacia la Casa del Pantano, desde donde parte la senda hacia la presa.

Una construcción dilatada en el tiempo

La idea de construcción de una presa en el estrecho del Barranc de l’Infern viene de siglos. En las Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia, de Antonio José Cavanilles, de 1797, se manifiesta la viabilidad de la construcción de una presa: "Llámase el estrecho de Isber, y por ella sale en tiempo de lluvias un rio caudaloso; pero quando no llueve muy escaso, qual corresponde á las fuentes perennes que en gran parte aprovechan los pueblos de los citados valles. No he visto en el reyno sitio mas oportuno para hacer un pantano igual al de Alicante".

Ya en el siglo XIX se realizaron varios intentos para construirlo. El 25 de junio de 1875, la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante otorgó una concesión a Toribio Icár Sáez y a Juan Moreno para la construcción de un pantano en el riu Girona. El propósito de dicha construcción era embalsar sus aguas, que posteriormente serían distribuidas por dos conducciones: una de 24 kilómetros por la margen izquierda y otra de 18 kilómetros por la derecha. No obstante, las obras no se llevarían a cabo debido a la falta de interés de los agricultores, quienes se dedicaban en su mayoría al cultivo de la vid.

Detalle de la presa de Isbert. / Estepa

A partir de 1890, con la vid afectada por la plaga de la filoxera y la necesidad imperante de introducir nuevos cultivos, se valoró la oportunidad de construir el pantano. En 1908, Leandro Calvo Pascual presentó un anteproyecto que no llegó a materializarse. En 1915, J. Henrich fundó la Comunidad de Regantes del Pantano de Isbert con el mismo propósito de construir la presa, aunque tampoco tuvo éxito.

En 1928, Brutau y Cruells, se convierten en los nuevos concesionarios y, a partir de 1931, inician las obras, siguiendo el proyecto elaborado por el ingeniero D. Alfonso Peña Boeuf. El proyecto fue interrumpido debido a la alta infiltración de agua y al elevado costo que implicaba la inyección de concreto. No obstante, en 1940, gracias a una subvención estatal del 80 %, se reanudaron las obras, que culminaron en 1945. En el transcurso de un mes, el embalse fue desaguado debido a infiltraciones en el lecho y las paredes, lo que derivó en la pérdida del agua. Por consiguiente, se tomó la decisión de poner fin de manera definitiva al proyecto de la presa.

Un entorno territorial condicionado por la población extranjera

Más que por la presa, es la llegada de extranjeros lo que ha condicionado los actuales usos del suelo. De hecho, la presa de Isbert nunca llegó a funcionar, por lo que nunca supuso un cambio en los usos del suelo del territorio. No obstante, en el paisaje del entorno territorial se perciben transformaciones destacadas en las últimas décadas.

En el sector meridional del embalse, en las laderas donde se encuentran los núcleos de Fleix, Benimaurell y Fontilles, existía una intensa fragmentación parcelaria, abancalamiento y adaptación a la orografía ligadas a la agricultura. En la actualidad, gran parte de las tierras se encuentran en estado de abandono, se ha expandido la vegetación natural y algunas manchas forestales.

Mapa del embalse de Isbert. / Estepa

En la parte septentrional del pantano, dominada por las sierras de la Carrasca y del Cavall o del Migdia, tradicionalmente ha predominado el terreno forestal, aunque se ha pasado de una vegetación de baja densidad sobre un suelo pedregoso a una cobertura de matorral y algunas manchas forestales como la de las Juvees del Poble del Mig.

Aguas abajo de la presa, el valle se abre y en él se asienta la gran llanura agrícola. En este sector se ha producido una mayor presión demográfica debido a la cercanía de la costa y al turismo residencial. Hecho que ha propiciado la aparición de varias urbanizaciones levantadas sobre el suelo agrícola, como La Plana, Palmeria, El Capçó, Foietes, l'Aspre o Trullent, en las inmediaciones del municipio de Orba.

El PR-CV 147. La Catedral del senderismo valenciano.

A un kilómetro aguas arriba de la presa de Isbert, el tramo del Riu Girona, aquí llamado Barranc de l’Infern, es atravesado por el icónico Pequeño Recorrido 147 (PR-CV 147). Este sendero, conocido como La Catedral del Senderismo, parte del núcleo urbano de Fleix, y tras pasar por la Font Grossa y el lavadero municipal, comienza la famosa senda compuesta por unos 6.800 escalones. El sendero cruza hasta en dos ocasiones el cauce del río y permite visitar les Juvees D’Enmig y les Juvees de Dalt. Un total de 13,7 kilómetros que se recorren en unas 6 horas, para salvar un desnivel de más de 1.000 metros. Un recorrido excepcional para contemplar uno de los más emblemáticos paisajes del agua alicantinos.

El patrimonio hidráulico rural es especialmente interesante en esta parte del territorio. Así, es habitual encontrar conjuntos integrados por fuentes, lavaderos, balsas y abrevaderos, en las poblaciones de Benimaurell, Fleix, y Campell.

Bibliografía básica

Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigida por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.