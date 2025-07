A 40 grados y sin aire acondicionado: "Enfriar la casa a ratos implica pagar 100 euros de luz que no nos podemos permitir"

Miguel Ángel Cárdena tiene 40 años, es de Colombia y solicitante de protección internacional desde que hace casi tres años llegó a Valencia con dos de sus tres hijas. Ahora, las niñas tienen 11 y 12 años y mientras su padre trabaja en la obra, a 40 grados a la sombra, ellas le esperan sentadas en un banco a la sombra. Sin embargo, llegar a casa no implica estar más frescos. La casa alquilada, por la que la familia paga 715 euros al mes, cuenta con dos aparatos de aire acondicionado que, sin embargo, no pueden encender. "El mes pasado lo pusimos a ratos para enfriar la casa y pagamos el doble y nosotros no podemos permitirnos una factura de la luz de 100 euros", explica el hombre.

Esta familia es la voz de los datos que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que señala que el 18,5% de los hogares de la Comunitat Valenciana no pueden permitirse tener el hogar a una temperatura adecuada. Eso implica que cerca de 360.000 familias valencianas están sufriendo unas temperaturas asfixiantes dentro de su casa. Save The Children contabiliza los niños y niñas que viven esta situación de calor extremo: unos 170.000.

Este padre de familia tiene claro que su prioridad se centra en garantizar un techo para sus hijas y eso significa "pagar el alquiler y los suministros" porque "no puedo permitirme ni dejar de pagar el alquiler, ni que me corten el suministro de luz por impago, así que si la factura no puede subir de 50 euros ese es el objetivo". Sus hijas no se quejan. "Ellas saben nuestra situación", explica un hombre que se ha visto obligado a dejar su empleo para cumplir con los requisitos impuestos por el gobierno para conseguir la regularización definitiva tras la modificación de la ley de Extranjería.

"Mis gastos fijos son los 713 euros de alquiler y unos 350 euros de gastos de suministros. Así que ahora estoy trabajando en la obra en condiciones pésimas pero no me queda alternativa. Soy estilista y aquí trabajaba de peluquero. No entiendo los cambios impuestos por la ley de Extranjería, pero espero regularizar mi situación cuanto antes porque ahora estamos bastante apurados. Solo tenemos ayuda de Save The Children, y menos mal", explica el hombre.

Estrategias adaptativas

El director de Save The Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, explica que "nadie es pobre de una sola cosa". "Las familias hacen estrategias adaptativas es decir, tienen que renunciar a cosas porque o pagan el alquiler, o pagan la comida, o pagan la luz... Nosotros sabemos de familias que no comen productos frescos porque no pueden enchufar la nevera", explica Hernández.

Por ello, desde Save The Children aseguran que los gobiernos deben ayudar a las familias empobrecidas con ayudas directas (al alquiler, el bono eléctrico, pago de suministros...) e indirectas como escoletas de verano, descuentos o entrada gratuita a piscinas municipales, ocio para niños... "Hay familias que su único ocio es ir a pasear al centro comercial porque hay aire acondicionado. Viven en casas mal aisladas, mal orientadas y en demasiados casos, en casas compartidas. Hay que ayudar en mejorar la renta familiar, la casa y los planes alternativos", añade.

Ni con ventiladores a pilas

Miguel Ángel explica que en su casa no hay sistema alguno de refrigeración que funcione. "Ni tan siquiera con los ventiladores que tenemos, que son a pilas recargables, nos quitamos el calor de encima. Los pongo por la noche en la cabecera de la cama y aún así mueven aire caliente. Pero la prioridad es el alquiler y las niñas lo saben porque lo que no voy a hacer es compartir casa con desconocidos y dos niñas de 11 y 12 años", explica el hombre. Y agradece, eso sí, que Save The Cildren haya aceptado a sus hijas en las colonias de este verano. "Ahora están unos días de campamento y menos mal. Es y será su único ocio este verano, peor se divertirán y estarán alimentadas y seguras", concluye.